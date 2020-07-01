«Камский кабель» и ПАО «Транснефть» обсудили перспективы расширения сотрудничества

17:06 | 30.07.2020

29 июля в рамках рабочего совещания ПАО «Транснефть» в Перми состоялась презентация продукции пермских предприятий для сферы трубопроводного транспорта.



Представители делегации ПАО «Транснефть» во главе с вице-президентом ПАО «Транснефть» Павлом Ревель-Мурозом ознакомились с возможностями ООО «Камский кабель», а также обсудили ряд значимых вопросов. «Мы нацелены на расширение нашего сотрудничества. Мощности, которыми мы обладаем, позволяют не только выполнять текущие заказы, но и вести исследовательскую деятельность, разрабатывать продукцию под конкретные технические требования потребителей», - пояснили представители ООО «Камский кабель».



В ходе встречи с руководством региона и представителями пермских предприятий обсуждались возможности сотрудничества, научно-технической политики и политики импортозамещения холдинга. В заключение встречи стороны обсудили перспективы подписания дорожной карты по развитию промышленной кооперации и расширению номенклатуры поставляемой продукции для нужд ПАО «Транснефть».



«Камский кабель» является поставщиком продукции для крупнейших компаний нефтегазовой отрасли, таких, как «Сургутнефтегаз», «ТаифНК», «Татнефть», «Газпром нефть», «Роснефть», «Лукойл» и других.

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