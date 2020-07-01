 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

16:11 | 30.07.2020

С августа в больнице им. Вагнера в Березниках начнут работать 11 новых врачей

Студенты Пермского государственного медицинского университета им. Вагнера Е.А. получили возможность бесплатно проходить обучение в вузе. После окончания учебы выпускникам гарантировано трудоустройство в Краевую больницу им. Вагнера Е.А. (г. Березники). Это стало возможным благодаря заключению трехстороннего договора с министерством здравоохранения Пермского края, ПГМУ им. Вагнера и Краевой больницей им. Вагнера Е.А.

Целевое обучение осуществляется за счёт средств федерального бюджета. Согласно договору, врачу необходимо будет проработать в медицинском учреждении не менее трёх лет.

В этом году в учреждение придут работать эндокринолог, онколог, уролог, ревматолог, терапевт, оториноларинголог, кардиолог, два невролога и два врача анестезиолога-реаниматолога (один из них уже приступил к работе). Все эти врачи - выпускники Пермского государственного медицинского университета им. Вагнера Е.А., которые закончили ординатуру, обучаясь по целевому набору.

«Сегодня молодой врач получает не только гарантированное трудоустройство, он получает бесценный опыт сотрудничества с коллегами, возможность работать на современном оборудовании. Кроме того, мы всегда поддерживаем молодых специалистов, ежегодно их обучая. Ну, а для нашего учреждения молодые специалисты – это еще один шаг к решению вопроса нехватки кадров», - прокомментировал Роман Конев, главный врач больницы.

В этом году число желающих обучаться по целевому набору от краевой больницы им. Вагнера превысило в несколько раз. Сейчас абитуриентам предстоит сдать экзамены, по результатам которых они будут зачислены в вуз.

Преимущества целевого обучения для студентов:

1. Возможность обучаться по выбранной специальности - бесплатно, поскольку целевое обучение осуществляется за счет средств федерального бюджета.

2. Студенту оказываются меры поддержки в виде денежных выплат.

Меры поддержки на 2019 год в период освоения образовательной программы «ординатура»:
- 22 000 руб. за первый семестр каждого учебного года;
- 38 500 руб. за второй семестр каждого учебного года;

Меры поддержки на 2019 год в период освоения образовательной программы «специалитет»:
- 6 400 руб. за первый семестр каждого учебного года;
- 11 200 руб. за второй семестр каждого учебного года.

3. Кроме того, на территории города Березники действует муниципальная программа «Врачебные кадры», в рамках которой врачам остродефицитных специальностей предоставляются меры муниципальной поддержки - это единовременная денежная выплата в размере 500 000 руб. и частичное возмещение затрат на аренду жилого помещения.

Получить подробную информацию можно у специалистов отдела кадров КБ им. Вагнера по телефону 8 (3424) 201-002 доб. 745.

Вопрос подготовки кадров для медучреждений Прикамья обсуждался во время визита в Пермь, полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова. Он поинтересовался, какова доля обеспеченности персоналом первичного звена в регионе. По данным минздрава Пермского края, пермский университет позволяет на 60–70% укомплектовать первичное звено. При этом качество образования очень высокое: 118 человек в этом году окончили медуниверситет с красным дипломом. 40% всех выпускников уходят в ординатуру. Помимо федеральных мест, есть и региональные, так называемая «губернаторская ординатура», которую продолжил Дмитрий Махонин. Дополнительно 50 мест оплачивается из бюджета края. Пермские специалисты очень востребованы.

Напомним, что сегодня в Прикамье работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», участники которых получают «подъемные» (от 500 тыс. до 2 млн руб. в зависимости от квалификации и удаленности населенного пункта). Помимо этого, власти Пермского края стремятся создать комфортные и безопасные условия для работы медиков. Напомним, до 2024 года в регионе будут сданы 29 медицинских объектов. В 2020 году на развитие медицины будет направлено 59 млрд руб., включая средства на модернизацию оборудования, оснащение ФАПов и сельских врачебных амбулаторий и обновление автопарка скорой медицинской помощи.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:13 | 30.07.2020
ФК «Урал» проходит медобследование в рамках подготовки к новому сезону

18:46 | 30.07.2020
В Екатеринбурге отремонтируют музыкальную сцену в Литературном квартале

18:35 | 30.07.2020
Сотрудники МЧС провели беседы об опасности пожаров с свердловскими садоводами

18:14 | 30.07.2020
Музкомедия устроит три концерта на парковке в Екатеринбурге

17:59 | 30.07.2020
В Свердловской области проведено еще 13 678 исследований проб на коронавирус

17:56 | 30.07.2020
В Екатеринбурге запретят парковаться на нескольких улицах

17:44 | 30.07.2020
Свердловская область возглавляет рейтинг по смертности от коронавируса

17:34 | 30.07.2020
В Екатеринбурге назначен исполняющий обязанности зама по соцполитике

17:09 | 30.07.2020
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

17:06 | 30.07.2020
«Камский кабель» и ПАО «Транснефть» обсудили перспективы расширения сотрудничества

16:56 | 30.07.2020
В Екатеринбурге изменен маршрут троллейбуса №17

16:44 | 30.07.2020
«Лиза Алерт» объявила сбор на поиски пропавшей пенсионерки из Новоасбеста

16:29 | 30.07.2020
Свердловский Россельхознадзор проверяет говядину на наличие опасных бактерий

16:15 | 30.07.2020
Коронавирус выявлен у жителей 12 территорий Пермского края

16:13 | 30.07.2020
В Свердловской области осуждены супруги-наркоторговцы

16:11 | 30.07.2020
С августа в больнице им. Вагнера в Березниках начнут работать 11 новых врачей

15:59 | 30.07.2020
Управленцы Прикамья познакомились с международным опытом развития городов

15:56 | 30.07.2020
Энергетики «Пермской сетевой компании» выполнили более 66% плановых «опрессовок» теплосетей в Перми

15:45 | 30.07.2020
В Екатеринбурге в сентябре откроется новая поликлиника

15:26 | 30.07.2020
Дольщики дома на улице Пушкарской в Перми заедут в квартиры до конца года

15:23 | 30.07.2020
НИИ ОММ в Екатеринбурге признан объектом культурного наследия

15:15 | 30.07.2020
В Пермском районе появятся теплицы для выращивания огурцов, томатов, зелени и завод по их переработке

15:00 | 30.07.2020
В Кольцово задержали пьяного мужчину, ударившего полицейского

14:39 | 30.07.2020
В Екатеринбурге силовики накрыли крупную нарколабораторию

14:19 | 30.07.2020
У свердловского писателя Владислава Крапивина коронавирус не подтвердился

14:06 | 30.07.2020
В Нижнем Тагиле пропал 41-летний мужчина

13:45 | 30.07.2020
«Черный» лесоруб в Кушве нанес ущерб лесничеству на 1,1 миллион рублей

13:29 | 30.07.2020
Дмитрий Махонин заявил о развитии программы строительства детских садов в Прикамье

13:28 | 30.07.2020
В горадминистрации Екатеринбурга продолжаются кадровые изменения

13:07 | 30.07.2020
Почти половина заболевших коронавирусом в Прикамье младше 45 лет

13:03 | 30.07.2020
В Свердловской области возобновляется вакцинация населения

12:53 | 30.07.2020
Игорь Сапко с рабочим визитом посетил Уинский муниципальный округ

12:52 | 30.07.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области снижается

12:48 | 30.07.2020
В Прикамье зафиксировано 72 случая коронавируса

12:45 | 30.07.2020
Скончались еще 13 свердловчан с коронавирусом

12:42 | 30.07.2020
Уральские врачи вылечили еще 740 пациентов с Covid-19

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Июль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 