С августа в больнице им. Вагнера в Березниках начнут работать 11 новых врачей

16:11 | 30.07.2020

Студенты Пермского государственного медицинского университета им. Вагнера Е.А. получили возможность бесплатно проходить обучение в вузе. После окончания учебы выпускникам гарантировано трудоустройство в Краевую больницу им. Вагнера Е.А. (г. Березники). Это стало возможным благодаря заключению трехстороннего договора с министерством здравоохранения Пермского края, ПГМУ им. Вагнера и Краевой больницей им. Вагнера Е.А.



Целевое обучение осуществляется за счёт средств федерального бюджета. Согласно договору, врачу необходимо будет проработать в медицинском учреждении не менее трёх лет.



В этом году в учреждение придут работать эндокринолог, онколог, уролог, ревматолог, терапевт, оториноларинголог, кардиолог, два невролога и два врача анестезиолога-реаниматолога (один из них уже приступил к работе). Все эти врачи - выпускники Пермского государственного медицинского университета им. Вагнера Е.А., которые закончили ординатуру, обучаясь по целевому набору.



«Сегодня молодой врач получает не только гарантированное трудоустройство, он получает бесценный опыт сотрудничества с коллегами, возможность работать на современном оборудовании. Кроме того, мы всегда поддерживаем молодых специалистов, ежегодно их обучая. Ну, а для нашего учреждения молодые специалисты – это еще один шаг к решению вопроса нехватки кадров», - прокомментировал Роман Конев, главный врач больницы.



В этом году число желающих обучаться по целевому набору от краевой больницы им. Вагнера превысило в несколько раз. Сейчас абитуриентам предстоит сдать экзамены, по результатам которых они будут зачислены в вуз.



Преимущества целевого обучения для студентов:



1. Возможность обучаться по выбранной специальности - бесплатно, поскольку целевое обучение осуществляется за счет средств федерального бюджета.



2. Студенту оказываются меры поддержки в виде денежных выплат.



Меры поддержки на 2019 год в период освоения образовательной программы «ординатура»:

- 22 000 руб. за первый семестр каждого учебного года;

- 38 500 руб. за второй семестр каждого учебного года;



Меры поддержки на 2019 год в период освоения образовательной программы «специалитет»:

- 6 400 руб. за первый семестр каждого учебного года;

- 11 200 руб. за второй семестр каждого учебного года.



3. Кроме того, на территории города Березники действует муниципальная программа «Врачебные кадры», в рамках которой врачам остродефицитных специальностей предоставляются меры муниципальной поддержки - это единовременная денежная выплата в размере 500 000 руб. и частичное возмещение затрат на аренду жилого помещения.



Получить подробную информацию можно у специалистов отдела кадров КБ им. Вагнера по телефону 8 (3424) 201-002 доб. 745.



Вопрос подготовки кадров для медучреждений Прикамья обсуждался во время визита в Пермь, полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова. Он поинтересовался, какова доля обеспеченности персоналом первичного звена в регионе. По данным минздрава Пермского края, пермский университет позволяет на 60–70% укомплектовать первичное звено. При этом качество образования очень высокое: 118 человек в этом году окончили медуниверситет с красным дипломом. 40% всех выпускников уходят в ординатуру. Помимо федеральных мест, есть и региональные, так называемая «губернаторская ординатура», которую продолжил Дмитрий Махонин. Дополнительно 50 мест оплачивается из бюджета края. Пермские специалисты очень востребованы.



Напомним, что сегодня в Прикамье работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», участники которых получают «подъемные» (от 500 тыс. до 2 млн руб. в зависимости от квалификации и удаленности населенного пункта). Помимо этого, власти Пермского края стремятся создать комфортные и безопасные условия для работы медиков. Напомним, до 2024 года в регионе будут сданы 29 медицинских объектов. В 2020 году на развитие медицины будет направлено 59 млрд руб., включая средства на модернизацию оборудования, оснащение ФАПов и сельских врачебных амбулаторий и обновление автопарка скорой медицинской помощи.

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