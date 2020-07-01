В Пермском районе появятся теплицы для выращивания огурцов, томатов, зелени и завод по их переработке

15:15 | 30.07.2020

Инициатор проекта – «Компания УралОвощ» – планирует направить на строительство 30 млн руб. собственных инвестиций и 170 млн руб. привлеченных средств.



На заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата под председательством врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина краевые власти поддержали строительство тепличного комплекса и завода по переработке овощей в п. Гамово. По решению Совета новому производству был присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта.



«Пермский край должен максимально использовать потенциал земель сельскохозяйственного назначения. Та часть Пермского муниципального района, на которой будет реализован проект, предназначена для выращивания агропродукции, поэтому решение о присвоении ему статуса приоритетного вполне разумно. Это позволит инвестору претендовать на муниципальную землю без проведения торгов», – отметил Дмитрий Махонин.



Как сообщил инициатор проекта – учредитель ООО «Компания УралОвощ» Шер Соибов, на территории Гамовского сельского поселения планируется создать современный производственный комплекс по выращиванию, переработке, упаковке и хранению овощей. Для реализации планов будет арендовано 392 га земли, из них на большей части (376 га) в открытом грунте будут произрастать картофель, капуста, свекла, морковь, а также выращиваться в теплицах огурцы, томаты, зелень. На оставшихся землях (16 га) разместятся инфраструктурные и производственные объекты. В их числе – завод по переработке, варке и вакуумной упаковке овощей, овощехранилище мощностью 10 тыс. тонн и склад готовой продукции.



По мнению инициаторов проекта, новое производство позволит обеспечить пермской продукцией не только Прикамье, но и другие субъекты России. При этом, как заверили в компании «УралОвощ», на успешной реализации проекта не скажется еще один «аграрный» приоритетный инвестиционный проект региона – тепличный комплекс «Пермский» в Чусовом.



«Принципиальное отличие нашего предприятия – в строительстве собственного перерабатывающего производства, а также в сотрудничестве с научным сообществом Пермского государственного аграрно-технологического университета (ПГАТУ)», – пояснил учредитель компании.



Как отметила агроном ООО «УралОвощ» Галина Ефремова, ученые вуза помогут применять самые современные технологии возделывания земель, выращивания и хранения овощей. «Мы также будем использовать самые современные сорта овощей. Каналы сбыта продукции у нас уже налажены», – подчеркнула она.



Общий объем инвестиционных вложений проекта составляет 200 млн руб., из которых 15% (30 млн руб.) собственники компании планируют направить из собственных средств, 85% (170 млн руб.) – привлеченные денежные средства. После выхода на проектные мощности агрокомплекс планирует производить 8 тыс. тонн овощей открытого грунта, 150 тонн овощей закрытого грунта и более 300 тыс. тонн переработанных, очищенных овощей в вакуумной упаковке.



Ожидается, что реализация проекта завершится к 2024 году. В результате открытия нового сельхозпроизводства в Пермском муниципальном районе будет создано 107 рабочих мест.



Напомним, к концу текущего года в территории опережающего социально-экономического развития «Чусовой» завершится строительство тепличного комплекса «Пермский». На площади в 24,5 га будут круглогодично выращиваться огурцы и томаты. Для запуска комплекса на предприятии планируется создать порядка 400 рабочих мест. Реализация проекта позволит обеспечить население Пермского края и соседних регионов овощной продукцией в объеме более 20 тыс. тонн в год. Общие инвестиции в проект – более 7 млрд руб.



ООО «Компания УралОвощ» действует с 2016 года и занимается поставкой овощей в торговые сети и оптовые организации Пермского края и других регионов. За последний год выручка от реализации продукции выросла более чем на 50% и составила порядка 300 млн руб.

© «Вечерние ведомости»