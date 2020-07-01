В пермских МФЦ начали принимать заявления на участие в губернаторских выборах по месту пребывания

15:22 | 29.07.2020

С 29 июля по 8 сентября во всех региональных отделениях «Мои Документы» жители Пермского края могут подать заявление о включении в список избирателей на выборах губернатора по месту фактического пребывания. Для получения услуги потребуется только паспорт. В случае отсутствия документа, например, в период его замены, подойдет временное удостоверение личности.



Как отмечают в пресс-службе МФЦ, в заявлении избирателю необходимо указать участок, на котором ему будет удобнее проголосовать. Процесс получения услуги занимает не более 5-10 минут. Принимать заявления в многофункциональных центрах будут до 8 сентября включительно.



Сообщить о желаемом месте голосования также можно через любую территориальную избирательную комиссию или Единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru). Подать заявление на ЕПГУ можно только в том случае, если у гражданина имеется подтвержденная учетная запись. Для подтверждения регистрации необходимо обратиться в любой МФЦ.



Напомним, выборы губернатора Пермского края, назначенные на единый день голосования 13 сентября, будут проводиться в течение трех дней – с 11 по 13 сентября включительно. Данные меры были приняты в условиях пандемии, чтобы сократить вероятность большого скопления избирателей на участках для голосования.



В МФЦ также обращают внимание пермяков, что во всех отделениях центра сохраняются требования, направленные на эпидемиологическую безопасность – при посещении многофункциональных центров необходимо соблюдать социальную дистанцию, носить маски, перчатки и иметь при себе собственную ручку для заполнения заявлений. Гражданам, наблюдающим у себя признаки респираторного заболевания, рекомендуется отложить визит в центр «Мои Документы» на более поздний срок.

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