Дмитрий Махонин: «Важно, чтобы дети после нахождения в центре помощи возвращались в родные семьи»

15:08 | 29.07.2020

В этом году социальные службы помогли более чем 800 семьям с детьми выйти из трудной жизненной ситуации. Службы помощи семьям с детьми, помогающие выйти из трудной жизненной ситуации, работают в каждой территории Пермского края.



Активное выявление и упреждение детского неблагополучия – одна из приоритетных задач властей Пермского края. Механизмы раннего выявления кризиса в семье и своевременного оказания всесторонней помощи обсудили на заседании правительства сегодня, 29 июля.



Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что в крае в последние три года системно решается задача по профилактике детского и семейного неблагополучия и работе с семьями, попавшими в социально опасное положение. Приняты необходимые нормативные документы, выстроено сотрудничество между профильными министерствами, правоохранительными органами и Комиссией по делам несовершеннолетних. Внедрены новые подходы в работе с неблагополучными семьями и детьми.



«Сегодня в крае действует 12 центров помощи детям. Одно из направлений работы центров – сопровождение семей с детьми в социально опасном положении или попавших в группу риска. Для нас важно, чтобы дети из группы риска после временного нахождения в центре помощи возвращались в свои родные семьи. Сегодня на контроле около 14 тыс. таких семей. Им оказывается вся необходимая правовая и социальная помощь (180 тыс. услуг в 2019 г.). Как результат – в 2019–2020 годах из трудной жизненной ситуации вышли более 2,5 тыс. семей. Надо понимать, что дело здесь не только в цифрах – для нас значимо сохранение и возвращение к нормальной жизни каждой семьи», – обозначил Дмитрий Махонин.



Врио губернатора подчеркнул также, что Пермский край – один из немногих регионов, где организована поддержка женщинам в трудной жизненной ситуации. По словам Дмитрия Махонина, это позволяет избежать жизненных трагедий.



На сегодняшний момент в центрах помощи детям проживают 1295 детей, примерно половина из них – это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, остальные ребята попали в центры временно. Во всех учреждениях созданы благоприятные условия проживания, приближенные к семейным, решаются задачи по качественной реабилитации ребенка и сохранению кровной семьи, профилактике социального сиротства.



Ежегодно помощь в центрах получают свыше 4 тыс. детей. Важно, что год от года растет число детей, возвращенных в родные семьи, – в прошлом году к родителям вернулись более 2,5 тыс. ребят (для сравнения, в 2017 г. – 2,3 тыс. детей).



По словам министра социального развития Пермского края Павла Фокина, службы помощи есть в каждой территории края. Это 300 специалистов – психологи, юристы, специалисты по социальной работе. Выстроена система контроля качества предоставления услуг, внедрена автоматизированная система учета, которая позволяет определить реальное местоположение специалиста, оказывающего услугу (геолокация), фиксировать первичную информацию, непосредственно находясь в семье, обеспечить хранение информации о семьях в единой электронной базе. В период режима самоизоляции работа служб продолжается, специалисты выезжают к семьям на дом при соблюдении всех мер безопасности.



Как правило, семья находится на сопровождении от года до двух лет. Решаются такие проблемы, как отсутствие работы у родителей, алкоголизм, наркомания родителей, низкий уровень доходов семьи, антисанитарные условия проживания, внутрисемейные конфликты, особенности развития, поведения ребенка. За помощью можно обратиться в социальные службы, контакты которых размещены на сайте министерства социального развития Пермского края (http://minsoc.permkrai.ru/sotsialnoe-obsluzhivanie/sotsialnye-uslugi-dlya-semey-s-detmi/).



Так, благодаря работе специалистов 1691 семье в прошлом году и 881 семье в первой половине этого года удалось выйти из трудной жизненной ситуации, а 116 детей приступили к обучению.



С 2013 года в Перми, Березниках и Чайковском работают кризисные центры для женщин с детьми. Одновременно в них могут проживать 32 женщины, срок реабилитации – три месяца. Созданы максимально комфортные условия – отдельные благоустроенные комнаты, питание, психологическая, социальная, правовая и медицинская помощь. Все услуги бесплатны.



За время работы кризисных центров помощь получили более 600 женщин, воспитывающих около 1 тыс. детей. С этого года психологическую и социальную помощь стали оказывать одиноким отцам с детьми. После выхода из кризисной ситуации семья остается на социальном сопровождении.



«Для женщины очень важно понимать, что она не осталась наедине со своими проблемами и может в любое время обратиться за консультацией, помощью и поддержкой», – отметил министр социального развития Пермского края Павел Фокин.



Телефоны кризисных центров, по которым можно звонить круглосуточно: 8-919-706-51-10, 8-950-460-00-45.



Важным звеном системы защиты детства является работа детского телефона доверия 8-800-2000-122, психологическая помощь оказывается круглосуточно, анонимно и бесплатно. Ежегодно эта служба обрабатывает более 22 тыс. обращений.

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