Пермь: новости дня
13:01 | 29.07.2020
Решением Дмитрия Махонина качество водоснабжения улучшится для 470 тысяч жителей Прикамья
Участники нацпроекта получат средства на модернизацию и реконструкцию водопроводов и систем водоподготовки, чтобы в конечном счете улучшить качество снабжения жителей питьевой водой. В общей сложности с 2019 по 2024 год Пермский край получит из федерального бюджета 2 млрд руб.
Среди проектов, вошедших в национальный проект, масштабная модернизация системы водоподготовки и городских водопроводов Кизела, Чусового, Гремячинска, Александровска, Кунгура, Лысьвы и ряда других территорий.
«Во многих муниципалитетах Прикамья забор воды для населения производится из открытых источников. Для нас крайне важно, чтобы процесс подготовки воды проходил с соблюдением всех санитарных и технологических требований. Национальный проект «Чистая вода» – вполне реальный инструмент для решения застарелых коммунальных проблем в муниципалитетах Прикамья», – сообщил Дмитрий Махонин.
Напомним, национальный проект «Чистая вода» реализуется на территории Пермского края с 2019 года. На сегодняшний день уже запущен в работу новый водовод по улице Кировоградской в Перми. Запуск водовода повысил надежность водоснабжения микрорайона Закамск и города Краснокамска. Протяженность новой ветки питающего водовода составила более 4 км, она проходит по улице Кировоградской в Кировском районе Перми, на участке между улицами Сысольской и Липатова. Комплекс работ по строительству нового водовода в Краснокамске и переоборудование городских сетей позволит подготовить Краснокамск к приему качественной питьевой воды от Чусовских очистных сооружений (ЧОС).
Наряду с этим в Кизеле ведутся работы по переустройству аварийного участка питающего водопровода. Протяженность новой ветки водовода составляет более 1,6 км. Сейчас работы ведутся за счет краевых средств. Однако полный перечень работ по переоборудованию системы городского водоснабжения также пройдет по национальному проекту «Чистая вода». Кроме того, правительство Пермского края прорабатывает вопрос продления реализации проекта «Чистая вода» и после 2024 года.
© «Вечерние ведомости»
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