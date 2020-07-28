Дмитрий Махонин поблагодарил трех прикамцев, отличившихся при спасении женщины на Каме

12:28 | 29.07.2020

Роман Павлов и Илья Демин вытащили тонущую пермячку из реки, а Ирина Гайсина оказала ей первую медицинскую помощь.



Сегодня, 29 июля, на заседании правительства Пермского края врио губернатора региона Дмитрий Махонин отметил благодарственными письмами трех жителей Прикамья, которые в минувшую субботу в Перми внесли активный вклад в спасение тонувшей на Каме женщины. В непростой ситуации Роман Павлов и Илья Демин быстро сориентировались и грамотно организовали спасательную операцию с участием более 20 людей, а профессиональные действия медсестры Ирины Гайсиной позволили привести в чувство едва не погибшую пермячку.



Дмитрий Махонин поблагодарил героев за смелость, решительность и мужество.



«В нашем регионе живут неравнодушные люди, готовые в любую минут прийти на помощь. Спасибо большое за то, что вы, рискуя собственной жизнью, в первую очередь думали не о себе, а о других людях, с которыми даже не знакомы. Нет ничего ценнее, чем жизнь человека. От лица правительства Пермского края поздравляю наших героев!» – сказал Дмитрий Махонин.



Первым на крики о помощи, доносящиеся с берега и воды, среагировал Роман Павлов. Понять опасность ситуации ему помогли спортивные навыки – в течение пяти лет уроженец Краснокамска занимался в секции плавания, поэтому он точно знал, что медлить нельзя. Расстояние в 200 метров физически подготовленный прикамец преодолел за считанные минуты. Когда он приблизился к пытающейся удержаться на воде женщине, та уже начала терять сознание. Роману Павлову удалось подхватить ее и притянуть к себе: он перевернулся на спину, чтобы положить пермячку себе на грудь и безопасно для всех доставить ее на берег. Пока плыл, Роман регулярно проверял пульс женщины и прислушивался к биению ее сердца.



В это время на набережной развернулась настоящая спасательная операция, которую организовал отдыхающий с семьей адвокат Илья Демин. Как и Роман Павлов, он бросился в воду, но остался ближе к берегу, чтобы встретить спасенную и помочь пловцу вынести ее на сушу. Понимая, что подняться по наклонным бетонным плитам без специального оборудования будет трудно, Илья Демин начал призывать на помощь людей.



«Буквально за месяц до происшествия я посмотрел телевизионную передачу, в которой рассказывалось о том, что если упасть в воду с бетонных плит, самому подняться практически невозможно. Когда я увидел, как Роман бросился в воду, я понял, что ему нужна будет помощь. Я стал кричать окружающим людям, что нужна какая-то веревка или палка. Когда я понял, что найти их не удастся, сам прыгнул в воду. Уже находясь в реке, я крикнул людям на берегу, чтобы они встали в очередь», - рассказал Илья Демин.



Более 20 человек выстроились в «живую цепь» и совместными усилиями подняли женщину на берег реки.



На набережной к участникам спасательных мероприятий подошла Ирина Гайсина. Молодая женщина окончила медицинский колледж, поэтому знала, что нужно делать при оказании первой помощи. Ирина Гайсина не растерялась и оставалась с пострадавшей до приезда врачей.



Благодаря четким действиям и профессиональным навыкам каждого участника происшествия женщину удалось спасти. Сегодня она уже выписана из медучреждения, ее здоровью ничего не угрожает.

© «Вечерние ведомости»