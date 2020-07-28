Пермь: новости дня
12:28 | 29.07.2020
Дмитрий Махонин поблагодарил трех прикамцев, отличившихся при спасении женщины на Каме
Сегодня, 29 июля, на заседании правительства Пермского края врио губернатора региона Дмитрий Махонин отметил благодарственными письмами трех жителей Прикамья, которые в минувшую субботу в Перми внесли активный вклад в спасение тонувшей на Каме женщины. В непростой ситуации Роман Павлов и Илья Демин быстро сориентировались и грамотно организовали спасательную операцию с участием более 20 людей, а профессиональные действия медсестры Ирины Гайсиной позволили привести в чувство едва не погибшую пермячку.
Дмитрий Махонин поблагодарил героев за смелость, решительность и мужество.
«В нашем регионе живут неравнодушные люди, готовые в любую минут прийти на помощь. Спасибо большое за то, что вы, рискуя собственной жизнью, в первую очередь думали не о себе, а о других людях, с которыми даже не знакомы. Нет ничего ценнее, чем жизнь человека. От лица правительства Пермского края поздравляю наших героев!» – сказал Дмитрий Махонин.
Первым на крики о помощи, доносящиеся с берега и воды, среагировал Роман Павлов. Понять опасность ситуации ему помогли спортивные навыки – в течение пяти лет уроженец Краснокамска занимался в секции плавания, поэтому он точно знал, что медлить нельзя. Расстояние в 200 метров физически подготовленный прикамец преодолел за считанные минуты. Когда он приблизился к пытающейся удержаться на воде женщине, та уже начала терять сознание. Роману Павлову удалось подхватить ее и притянуть к себе: он перевернулся на спину, чтобы положить пермячку себе на грудь и безопасно для всех доставить ее на берег. Пока плыл, Роман регулярно проверял пульс женщины и прислушивался к биению ее сердца.
В это время на набережной развернулась настоящая спасательная операция, которую организовал отдыхающий с семьей адвокат Илья Демин. Как и Роман Павлов, он бросился в воду, но остался ближе к берегу, чтобы встретить спасенную и помочь пловцу вынести ее на сушу. Понимая, что подняться по наклонным бетонным плитам без специального оборудования будет трудно, Илья Демин начал призывать на помощь людей.
«Буквально за месяц до происшествия я посмотрел телевизионную передачу, в которой рассказывалось о том, что если упасть в воду с бетонных плит, самому подняться практически невозможно. Когда я увидел, как Роман бросился в воду, я понял, что ему нужна будет помощь. Я стал кричать окружающим людям, что нужна какая-то веревка или палка. Когда я понял, что найти их не удастся, сам прыгнул в воду. Уже находясь в реке, я крикнул людям на берегу, чтобы они встали в очередь», - рассказал Илья Демин.
Более 20 человек выстроились в «живую цепь» и совместными усилиями подняли женщину на берег реки.
На набережной к участникам спасательных мероприятий подошла Ирина Гайсина. Молодая женщина окончила медицинский колледж, поэтому знала, что нужно делать при оказании первой помощи. Ирина Гайсина не растерялась и оставалась с пострадавшей до приезда врачей.
Благодаря четким действиям и профессиональным навыкам каждого участника происшествия женщину удалось спасти. Сегодня она уже выписана из медучреждения, ее здоровью ничего не угрожает.
© «Вечерние ведомости»
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