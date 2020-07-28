В Пермском крае на получение гранта «Агростартап» в рамках нацпроекта заявилось 96 участников

12:08 | 29.07.2020

В Прикамье завершился прием заявок на получение гранта «Агростартап», который проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным. За 5 дней в краевой минсельхозпрод участники заявили 96 проектов различной направленности. Большинство из них предполагают организацию ферм по разведению крупного рогатого скота мясного и молочного направлений, также есть проекты по организации ферм по выращиванию осетровых рыб, ягодных культур, созданию кролиководческого хозяйства, пчелокомплекса и др.



Максимальный размер гранта 3 млн руб. – на развитие своего хозяйства, или до 4 млн руб., если хозяйство планирует внести средства в неделимый фонд кооператива.



Предоставленные средства можно направить на приобретение техники, земельных участков, разработку проектной документации, покупку или строительство зданий, покупку сельскохозяйственных животных, а также подключение зданий к инженерным сетям, в том числе к системе газоснабжения.



«Этот конкурс проходит для того, чтобы выбрать лучшие проекты в Пермском крае и предоставить фермерам возможность при поддержке государства сделать рывок в своем развитии. Средства предоставляются на условии софинансирования. У фермера должно быть не менее 10% собственных средств, до 90% суммы предоставит государство», – отметила министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Оксана Бреднева.



Получить грант может гражданин Прикамья, который постоянно проживает в сельской местности и занимается сельским хозяйством или хочет открыть свое дело в этой отрасли. Также на грант может претендовать гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство: в случае победы на конкурсе грантополучателю необходимо будет зарегистрироваться в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства в течение 30 календарных дней. Грант необходимо освоить за 18 месяцев. Обязательное условие – создание рабочих мест. Решение о предоставлении грантов будет приниматься на специальной конкурсной комиссии.



В прошлом году 19 фермеров получили гранты на сумму более 60 млн руб., и в крае было создано около 40 рабочих мест. В основном это отрасли по разведению крупного рогатого скота мясного и молочного направлений. Одними из фермеров, получивших краевую поддержку в прошлом году, стала семья Бурнышевых из Пермского района. В прошлом году она по гранту «Агростартап» получила почти 3 млн руб. На средства гранта приобрели 10 телят и новую сельскохозяйственную технику, создали 2 рабочих места.



«Идея замечательная, можно работать. Грант нам очень помог. В будущем планируем заявляться на грант «Семейные животноводческие фермы», чтобы закупить молодняк сельскохозяйственных животных, расширить производство и объем выпускаемой продукции», – отметил глава КФХ Александр Бурнышев.



Отметим, в этом году на поддержку фермеров Прикамья предусмотрено почти 300 млн руб. По гранту «Поддержка начинающих фермеров» – почти 127 млн руб., на поддержку семейных животноводческих ферм – 61,6 млн руб., на развитие кооперативов – 60 млн руб. и еще порядка 51 млн руб. по нацпроекту, куда, в том числе, входит и грант «Агростартап».

© «Вечерние ведомости»