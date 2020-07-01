Дмитрий Махонин отчитал глав территорий за нарушение сроков благоустройства общественных пространств

18:16 | 28.07.2020

Врио губернатора Пермского края распорядился оперативно устранить все недочеты, возникшие при реализации местных проектов.



Сегодня, 28 июля, в рамках Совета глав обсудили реализацию двух федеральных программ на территории Прикамья: программу формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным, и программу комплексного развития сельских территорий. По двум программам в Прикамье обустраивают свыше 600 объектов: 231 двор, 104 парка и сквера, 68 площадок для сбора мусора, 53 спортивных и 40 детских площадок. На эти цели направлено свыше 1,6 млрд рублей из федерального, краевого и местных бюджетов, а работы ведутся во всех без исключения муниципалитетах региона. В том числе в сельских территориях, что позволяет создавать центры притяжения и благоустроенные пространства даже в небольших сельских населенных пунктах.



Дмитрий Махонин обратил внимание, что на сегодня на 180 дворах работы идут в графике, при этом часть дворов уже благоустроены, и работы завершены. Но ряд муниципалитетов не справляется с выполнением программ. По 50 дворам и 11 общественным территориям работы не начаты. Среди проблемных территорий Октябрьский, Чердынский и Уинский округа.



«Несколько территорий нарушили сроки заключения контрактов. Это – риск срыва программы и возврата всех федеральных средств, жители не получат благоустроенные площадки. Считаю такой подход недопустимым. Второй вопрос – качество выполнения работ. Принимать любой ценой и закрывать проект – это не наш метод. Езжу по территориям и вижу, что качество площадок оставляет желать лучшего. Важно, чтобы работы были выполнены добросовестно. Все госпрограммы имеют сроки, если федерация выделяет средства, они должны быть освоены, и качество работ должно быть на 100%. Лично буду контролировать этот вопрос», – подчеркнул Дмитрий Махонин.



Глава Октябрьского округа Георгий Поезжаев доложил, что 3 августа планируется определить подрядчика для выполнения работ, и благоустройство дворовой территории будет выполнено в текущем году.



В Уинском округе из 3 запланированных объектов на одном работы не ведутся. Как пояснил глава территории Алексей Зеленкин, сроки реализации нарушены из-за необходимости корректировать смету. Подрядчик отказался укладывать асфальтовое покрытие, стоимость которого увеличилась из-за отсутствия асфальтового завода на территории округа. На сегодня в проекте асфальтовое покрытие заменено на бетонное, работы на объекте будут выполнены в течение августа.



Дмитрий Махонин поставил на вид главам проблемных территорий, что они должны в кратчайшие сроки исправить все нарушения и обеспечить качественное исполнение проектов. Врио губернатора Прикамья поручил муниципалитетам при благоустройстве объектов работать в тесном контакте с краевым министерством ЖКХ и подрядчиками «на местах». Он обратил внимание, что максимальный объем работ своими силами должен выполнять подрядчик, с которым заключен контракт: с минимальным привлечением субподрядчиков. По словам Дмитрия Махонина, это напрямую влияет на качество работ.



«В ходе контрольных выездов специалисты министерства ЖКХ выявляют ряд нарушений при выполнении муниципалитетами работ. Это отсутствие подготовки основания под укладку дорожного покрытия. В сметы и проекты не включены работы по планировке. Нарушаются технологии и правила выполнения работ. Со стороны муниципалитетов выявлен факт приемки заведомо некачественных работ. Наблюдается отсутствие взаимодействия заказчика, т.е. муниципалитета, с подрядными организациями. В дальнейшем будем применять дисциплинарные взыскания к руководителям, которые нарушают исполнение проектов по благоустройству в рамках федеральных программ», – пояснил Андрей Кокорев, глава министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края.



По итогам Совета глав Дмитрий Махонин поручил ужесточить и регламентировать срок разработки проектов и проведения закупочных процедур. Кроме того, краевому министерству ЖКХ необходимо проработать вопрос создания рейтинга добросовестных подрядчиков, которые не срывали сроки реализации муниципальных контрактов.



«На будущее: если мы видим, что на объект заходит организация, к которой уже были претензии по качеству работ, то нужно будет контролировать ее в ежедневном режиме и спрашивать с нее по всей строгости», – сказал глава Прикамья.



Напомним, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом России Владимиром Путиным, в 2020 году в Пермском крае будут приведены в порядок 314 объектов – 214 дворовых и 100 общественных территорий.

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