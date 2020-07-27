Пермский «ЭнергосбыТ Плюс» в период пандемии списал жителям Прикамья почти 22 млн рублей пени

13:20 | 28.07.2020

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» в апреле-июне 2020 года списал клиентам-физическим лицам 21,8 млн рублей пени. Штрафные начисления списывались в рамках акции «Весна – тают пени» при погашении долгов, накопленных до 1 апреля. За время действия акции на льготных условиях были оплачены почти 39 тысяч квитанций, держатели этих лицевых счетов оплатили долги на сумму более 208 млн рублей.



Для повышения доступности оплаты услуг теплоснабжения энергокомпания развивает электронные сервисы и переводит клиентов в онлайн-режим. В период действия мер ограничения в регионе из-за пандемии энергетиками «ЭнергосбыТ Плюс» в Пермском крае были реализованы акции «Переведи бабушку в онлайн» для физических лиц, а также проекты по переходу к работе через личный кабинет и в системах электронного документооборота для юридических лиц.



В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» уверены, что шаги навстречу клиентам будут способствовать повышению ответственности клиентов, для оплаты поставляемых услуг в полном объеме и вовремя. В свою очередь, это обеспечит надежную подготовку коммунальных систем Прикамья к предстоящему отопительному сезону и гарантирует высокое качество теплоснабжения и горячего водоснабжения в зимний период. Со своей стороны, в компании готовы продолжать реализацию мер по поддержке населения с помощью стимулирующих акций и мероприятий.



Несмотря на вызовы времени, теплоснабжающие компании Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания», которые обслуживает энергокомпания в части сбыта тепловой энергии, полностью выполняют обязательства по реализации ремонтных программ и оплачивают услуги подрядных организаций.



Тем временем, проблема задолженности за услуги теплоснабжения в Пермском крае продолжает быть актуальной. Только за апрель отклонение от плановых поступлений составило более 390 млн рублей. Сформировавшийся дефицит, несмотря на улучшение ситуации в мае и июне 2020 года, до настоящего времени не устранен. Энергокомпания призывает всех должников выполнить свои обязательства и погасить задолженность за тепло и горячую воду.

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