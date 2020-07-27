Пермский край первым на Урале внедрил функцию отслеживания «черных» лесорубов

13:11 | 28.07.2020

Новые комплексы фотовидеофиксации, установленные на дорогах Пермского края, помогают отслеживать «черных» лесорубов и бережно содержать дороги. Наш регион стал первым на Урале, внедрившим такой тип видеоаналитики на комплексы фотовидеофиксации (ФВФ).



На сегодняшний день на региональных и городских дорогах Пермского края функционирует 83 комплекса ФВФ. Все они установлены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным. На 11 камерах, расположенных вблизи лесных массивов, теперь появилась функция распознавания перевозимого груза типа «лес». Ее внедрила компания-подрядчик «Ростелеком» в рамках госконтракта по установке комплексов ФВФ.



По словам директора пермского филиала «Ростелеком» Петра Козловского, камеры для контроля перемещения древесины установлены в официально разрешенных, а также возможных местах вырубки леса. «Оборудование установлено на оптимальной высоте для определения типа транспортного средства, а угол обзора в 30-60 градусов позволяет с высокой точностью определять тип перевозимого груза», – добавляет эксперт.



Технология позволяет вычислять в общей массе транспорта лесовозы и тем самым помогает контролировать перевозку леса на территории Пермского края. Благодаря такой опции можно увидеть, правильно ли перевозятся лесные ресурсы, не нарушает ли водитель установленный маршрут, имеет ли он разрешение на перевозку. Камеры с точностью до 90% распознают тип транспортного средства, его номер и вид перевозимого груза (круглые лесоматериалы).



По словам Дениса Кандалина, заместителя директора Центра безопасности дорожного движения Пермского края (ЦБДД), такая фотофиксация происходит именно в их центре. «Комплекс ФВФ с помощью нейронных сетей распознает изображение на фотографии. Комплекс «видит» не только форму предмета, но и цвет, фактуру. Он может отличать лесовозы разных типов в разное время суток и при разном освещении», – рассказывает собеседник. Он также добавляет, что далее все зафиксированные в ЦБДД изображения проходящего по территории Пермского края автотранспорта, перевозящего лес, направляются в краевое министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Именно последнее выдает разрешения на перевозку леса. Такой цифровой автоматический контроль позволяет фиксировать деятельность не только легальных перевозчиков, но и «черных» лесорубов, чтобы снизить незаконную вырубку и транспортировку древесины.



Помимо этого, пункты фотовидеофиксации и весогабаритного контроля позволяют бережно содержать дороги – контроль перевозки грузов помогает избежать перевесов фур, которые зачастую портят дорожное покрытие. Срок службы дорог увеличивается.



Работы по внедрению и развитию комплексов фотовидеофиксации в Прикамье проводятся министерством транспорта Пермского края и региональным Центром безопасности дорожного движения в рамках национального проекта БКАД.

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