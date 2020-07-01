Пермский край и Свердловская область разработают совместные проекты к 300-летию региональных столиц

17:22 | 27.07.2020

Инициатива Дмитрия Махонина о подготовке соглашения о сотрудничестве позволит наладить тесное взаимодействие между двумя регионами.



Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочее совещание с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Двусторонняя встреча прошла в Екатеринбурге. Одной из главных тем совещания стала подготовка к 300-летию двух региональных центров в 2023 году.



Дмитрий Махонин выступил с предложением заключить соглашение о сотрудничестве.

«Пермский край со Свердловской областью связывает очень многое – общая история, культура, экономика. А территориальное соседство позволяет развивать внутренний туризм. В 2023 году у двух региональных столиц будут юбилеи. Считаю, нужно объединить усилия и подготовить совместные проекты, которые позволят жителям Перми и Екатеринбурга всё больше и больше дружить, удобно и безопасно ездить друг к другу в гости, активно вносить свой вклад в развитие городов и регионов в целом», – сказал Дмитрий Махонин.



Врио губернатора Прикамья также обратил внимание на перспективы в экономическом сотрудничестве. «Кто бы что ни говорил, эти два субъекта Урала – столпы экономики Российской Федерации. Многие пермские предприятия работают в Свердловской области, а Пермский край привлекает компании соседнего региона как площадка для развития бизнеса и новый рынок поставки местной продукции. Считаю, что за последние годы мы немного потеряли связь, поэтому надо ее обязательно восстановить и укрепить», - подчеркнул Дмитрий Махонин.



Губернатор Свердловской области поддержал предложение Дмитрия Махонина и положительно оценил интеграцию. Главы регионов сошлись во мнении, что готовые совместные проекты могут рассчитывать на поддержку федерального центра.



«Сегодня Свердловская область и Пермский край – динамично развивающиеся промышленные центры с богатой ресурсной базой, большими инвестиционными возможностями и огромным транспортно-логистическим потенциалом. Между нашими регионами выстроены крепкие кооперационные связи. Мы готовы к развитию сотрудничества, заинтересованы в реализации совместных деловых, образовательных, спортивных и культурных проектов», – отметил он.



По итогам встречи стороны договорились о подготовке соглашения о сотрудничестве, которое будет включать в себя вопросы подготовки к 300-летию Перми и Екатеринбурга, развитие межрегионального туризма, проекты в сфере экономики, культуры и спорта. В частности, будет рассмотрена возможность приведения в порядок дорог на смежных туристических маршрутах. Например, может быть проведена проселочная дорога на территории Свердловской области от д. Унь до границы с Пермским краем. Она позволит водным туристам безопасно и быстро добираться до урочища Журавлик и сплавляться по Чусовой до исторического поселения Кын. Напомним, в рамках рабочего визита в Лысьвенский городской округ Дмитрий Махонин посетил Кын, осмотрел его достопримечательности и дал поручение о создании в поселке туристического кластера, в том числе с учетом пребывания в нем туристов из соседних регионов страны.

Двустороннее соглашение о сотрудничестве между Пермским краем и Свердловской областью будет подготовлено и согласовано сторонами в ближайшее время.

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