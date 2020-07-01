В Перми в ночное время ограничат движение транспорта на участке Комсомольского проспекта

16:20 | 27.07.2020

Подрядчик продолжает капитальный ремонт Комсомольского проспекта. 28 и 29 июля с 00:00 до 06:00 будут выполняться работы по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части.



Как рассказали в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, с 00:00 до 06:00 28 июля планируется закрыть дорожное движение всех видов транспорта по четной стороне Комсомольского проспекта на участке от улицы Советской до улицы Петропавловской.



Затем с 00:00 до 06:00 29 июля на участке Комсомольского проспекта от улицы Советской до улицы Петропавловской будет закрыто движение транспорта по нечетной стороне. Это связано с проведением работ по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части.



Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.

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