В этом году в Прикамье отреставрируют краевой Органный концертный зал

15:13 | 27.07.2020

Власти Пермского края объявили конкурс на реставрацию Органного концертного зала.



Проектная документация на реставрацию Органного зала была разработана компанией «Пермстроймет+» в 2019 году. Для сохранения объекта культурного наследия проектом предусматриваются архитектурные и конструктивные решения в нескольких зонах здания: главный вход, тамбур, холл первого и второго этажей. На входе в здание планируется замена ступеней, ремонт пандуса, потолочной поверхности и замена отделочных материалов. В тамбуре будет отремонтирован пол, потолочная поверхность, установлены грязезадержатели и светильники, заменены внутренние перегородки и наружный витраж. В холле первого этажа запланирована замена покрытия из мозаичного бетона на керамогранит, ремонт стен, замена существующих отделочных материалов на декоративную покраску и штукатурку, замена потолка, светильников, а также замена внутренних дверей служебных помещений. В холле второго этажа победитель должен будет отремонтировать пол, стены и потолок, заменить светильники, отреставрировать ограждения лестницы.



В проекте заложены материалы, по цветовым характеристикам аналогичные существующим на данный момент. Архитектурный облик здания остается неизменным. Все работы должны быть завершены до конца ноября текущего года. Начальная цена контракта составляет 14,7 млн рублей.



Памятник «Дом Советов» (Органный зал), расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, дом 51, относится к объектам культурного наследия регионального значения и обладает историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющей особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации. В настоящее время собственником здания является Пермская краевая филармония.



Победитель конкурса будет определен 20 августа 2020 года.

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