За месяц ежесуточное число тестов на COVID-19 в Прикамье увеличилось на 9%

14:49 | 27.07.2020

Минздрав привел данные аналитики по проводимым исследованиям на коронавирус за предыдущую неделю. За этот период было сделано 30 368 тестов на коронавирус (средний показатель в сутки – 4338).



Этот показатель больше, чем за аналогичный период прошлого месяца, на 9%. С 20 по 26 июня в Пермском крае было проведено 27 823 исследования (3974 – в среднем за сутки).



За всё время пандемии в Прикамье проведено 331 969 тестов на коронавирусную инфекцию. Исследования проводятся в четырех лабораториях минздрава: краевом центре борьбы со СПИД, краевой инфекционной больнице, краевой станции переливания крови и краевой клинической больнице, а также в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, ГУФСИН, ФМБА России МСЧ №140 и в частных клиниках.



В минувшие выходные, 25 июля, был установлен новый рекорд по числу тестов за сутки. Их сделали 6352. Отметим, охват населения региона тестированием является одним из показателей для перехода на следующий этап снятия ограничительных мер.

© «Вечерние ведомости»