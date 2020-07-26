В «Горьковке» завершает работу виртуальный Летний читальный зал

14:44 | 27.07.2020

С 27 по 31 июля в Летнем читальном зале Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького пройдет тематическая неделя «Пермские поэты и писатели». Читатели увидят видеозаписи творческих встреч с Федором Востриковым, Виталием Богомоловым, Алексеем Дубровиным, Алексеем Мальцевым.



31 июля, в последний день работы Летнего читального зала, состоится показ презентации альманаха «Литературная Пермь». Все творческие встречи и презентации записаны сотрудниками отдела краеведения Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького в разное время.



Подробностями поделилась и.о. завотделом краеведения «Горьковки» Ольга Минеева: «Мне особенно понравилась презентация нового сборника «Литературная Пермь». Она состоялась 11 декабря 2019 года в отделе литературы по искусству. Тогда выступали и председатель Пермской краевой общественной организации Союза писателей России Владимир Якушев, и прозаик и поэт Виталий Богомолов, и поэт Анатолий Гребнев, и краевед Владимир Гладышев. Впечатлили стихотворные выступления Игоря Тюленева и Александра Старовойтова. Среди почетных гостей вечера был Дмитрий Горобец, бывший директор Детской библиотеки им. Л.И. Кузьмина. Всем советую посмотреть эту яркую презентацию!»



Летний читальный зал «Горьковки» работает с 1 июля. В этом сезоне из-за пандемии все его мероприятия впервые проходят в онлайн-режиме. С 20 по 26 июля тут был «Летний павильон книжных редкостей», где представили издания из фонда редких книг о путешествиях и экспедициях минувших столетий, материалы по истории книжной иллюстрации. Все материалы по-прежнему доступны на сайте краевой библиотеки https://www.gorkilib.ru/events/letniy-chitalnyy-zal3006.



«Мы подготовили выставки-видеоролики по книгам. На сайте по активным ссылкам можно перейти на полные тексты изданий «Атлас к Путешествию вокруг света капитана Крузенштерна», «Путешествие на Восток его императорского высочества государя наследника цесаревича», «Живописная Россия». В нашем «Летнем павильоне» также представлены обзоры книг о путешествиях на Восток и путеводителей по городам России XVIII – начала XX веков», - рассказала завотделом редких книг Пермской краевой библиотеки им. Горького Марина Шпакова.

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