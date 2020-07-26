После восстановления плановых приемов поликлиники Прикамья приняли около 650 тысяч пациентов

12:43 | 27.07.2020

С 22 июня возобновлена плановая работа поликлиник Пермского края. Жителям региона стали доступны первичная специализированная медико-санитарная помощь, консультативная помощь узких специалистов в детских, взрослых и стоматологических поликлиниках, обязательные предварительные медицинские осмотры абитуриентов для поступления в сузы, вузы и профилактические осмотры детей до 1 года. Уже месяц пациенты всех медучреждений могут получать консультации узких специалистов в полном объеме.



В связи со снятием карантинных мероприятий число принятых в поликлиниках пациентов резко увеличилось. За период с 1 июля по сегодняшний день в поликлиниках края было приято около 650 тысяч человек.



Из них более 180 тысяч – дети в возрасте до 17 лет. Около 130 тысяч - люди в возрасте 65 лет и старше. Более 140 тысяч - жители сельской местности.



Для того чтобы записаться на прием к узким специалистам, не нужно посещать поликлиники, а следует воспользоваться записью через интернет: https://www.gosuslugi.ru – официальный интернет-портал государственных услуг, https://www.k-vrachu.ru – сайт «К врачу» или по телефону в регистратуре поликлиники.



Краевой минздрав напоминает, что посещение поликлиники возможно по предварительной записи с временным интервалом между пациентами не менее 15 минут. На входе в медицинское учреждение необходимо прохождение обязательной термометрии и осмотра на наличие внешних признаков ОРВИ. При ожидании необходимо соблюдать социальную дистанцию между пациентами не менее 1,5 метра. Также предусмотрено усиление дезинфекционного режима, в том числе дезинфекция кабинета после каждого приема. Кроме того, обязательно ношение масок и перчаток.

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