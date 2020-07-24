Руководитель следственного управления СК России по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев поздравляет коллег с Днем сотрудника органов следствия

16:38 | 25.07.2020

От имени руководства следственного управления поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем сотрудников органов следствия Российской Федерации!



Романтический образ профессии, привлекающий в неё тех, кто знакомится с ней по фильмам, быстро разрушается рутиной и напряжением будней следователя. Сохранить верность служебному долгу в этих обстоятельствах непросто. Тем большего уважения заслуживает следователь, который чтит закон и действует только в установленных законом рамках. Именно таким - принципиальным, умным, беспристрастным, ответственным и неподкупным представляют себе граждане сотрудника Следственного комитета, обращаясь в трудную минуту за помощью.



Уверен, что каждый из нас понимает, как важно в этих обстоятельствах не потерять доверие и не уронить честь, допустив оплошность или нарушение.



Примите искренние пожелания новых успехов в службе, достойных результатов работы, уверенности в своих силах и в торжестве справедливости.



Пусть намеченные планы находят свое воплощение, найденные решения приносят нужные плоды, а трудные задачи только повышают вашу компетентность и мастерство.



Здоровья, успехов и благополучия вам и вашим близким.

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