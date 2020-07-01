Оперштаб принял ряд послаблений для организаций Прикамья, наиболее пострадавших от введения ограничительных мер

19:55 | 24.07.2020

В Пермском крае возобновляют работу объекты спортивной сферы, туризма и торговли.



Сегодня, 24 июля, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом под председательством врио губернатора Прикамья Дмитрия Махонина принял решение об изменении ограничительных мер. Они касаются восстановления работы компаний и организаций, которые пандемия затронула больше всего.



«За последнее время, несмотря на определенный рост числа заболевших, ситуация начинает исправляться. Заболеваемость на душу населения у нас меньше в 2,7 раза, чем в среднем по России, и в 2 раза ниже, чем в Приволжском федеральном округе. Кроме того, мы подготовили большое количество коек в медучреждениях, и сейчас у нас идет снижение числа занятых больничных мест – доля свободных коек у нас составляет 93%, что гораздо выше норматива», – сказал Дмитрий Махонин.



Глава региона обратил внимание на широкий охват населения тестированием. «Мы перевыполняем этот показатель, который установлен Роспотребнадзором, достаточно существенно: 153 на 100 тыс. населения, при норме 110, - пояснил Дмитрий Махонин. - Данные по ситуации говорят о том, что в крае есть все основания для постепенного снятия ограничений еще ряда направлений. Особенно тех, которые наиболее сильно пострадали из-за коронавируса с экономической точки зрения. Могу сказать, что власти региона последние 2-3 недели довольно плотно работают с Роспотребнадзором. Идут непростые переговоры, но все понимают, что приоритетом остаются здоровье и жизнь жителей Пермского края».



Глава регионального Роспотребнадзора Виталий Костарев также отметил, что за прошедшие дни темп роста числа заболеваний заметно снизился. «Коэффициент распространенности на сегодняшний день составляет 0,78 при норме 0,8», – уточнил он.



На основе текущих результатов по противодействию распространению коронавируса оперштаб принял решение о возобновлении в Пермском крае деятельности санаторно-курортных учреждений, имеющих лицензии на медицинские услуги, работы фитнес-клубов и торговых центров (за исключением кинозалов, фудкортов, аттракционов, игровых автоматов и других развлекательных зон). Данные организации смогут открыться при условии соблюдения санитарных требований, в том числе обеспечения социальной дистанции, масочного и перчаточного режима.



Изменения вступят в силу с момента официального опубликования указа.



В то же время, как отметил Виталий Костарев, в регионе остаются риски распространения вирусной инфекции – особенно в ряде муниципалитетов Прикамья.



«Факторный анализ каждого случая заболевания подтверждает, что при посещении объектов с массовым нахождением людей инфицирование составляет не менее 61%. То есть заболевшие говорят о том, что они были в людных местах, причем не в масках. Это говорит о том, что из-за игнорирования таких рекомендаций, как использование средств индивидуальной защиты и дистанцирования, инфекция продолжает распространяться. Такого допускать не надо!» – пояснил главный санитарный врач Прикамья и рекомендовал не вводить послабления для учреждений, в которых сохраняется опасность распространения коронавирусной инфекции.



В связи с этим принято решение до 11 августа продлить ограничительные меры для бассейнов, бань, саун, кинотеатров и так далее. Кроме того, в регионе по-прежнему действует запрет на проведение культурно-массовых мероприятий. До полного снятия всех ограничений также продолжается режим строгой самоизоляции для жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, так как они входят в группу риска.



«Обращаюсь ко всем жителям Пермского края! Власти региона постоянно призывают вас беречь свое здоровье, заботиться об окружающих и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора: носить маски, держать дистанцию, мыть руки, пользоваться антисептиками. Но все чаще происходит обратное. Поэтому призываю вас, как бы тяжело ни было, постараться выполнять санитарные требования. Только это позволит региону думать о дальнейшем снятии ограничений. Нам надо возвращаться к нормальному образу жизни. Но вопрос открытия кафе, проведения массовых мероприятий напрямую зависит от того, как мы вместе с вами будем справляться с ситуацией с коронавирусом», - заключил Дмитрий Махонин.

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