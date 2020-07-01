Игорь Комаров ознакомился с планами Пермского края по развитию передвижной медицины

16:44 | 24.07.2020

В рамках рабочего визита в Пермский край полномочному представителю президента в ПФО Игорю Комарову представили план развития педиатрии в регионе. Совместно с врио губернатора Прикамья Дмитрием Махониным Игорь Комаров ознакомился с организацией оказания медуслуг в поликлинике №1 (ул. Петропавловская, 109). Она входит в состав городской поликлиники №6, к которой прикреплено более 40 тыс. ребят.



Полпреду представили работу детской поликлиники, начиная с регистратуры. Оформление регистратуры, зон ожидания – стандартное для всех поликлиник, чтобы пациентам было проще ориентироваться. Широко используются информационные технологии, начиная именно с регистратуры. «Если человек записан, то у него есть личный код, который ему скинули через интернет во время записи. Электронная регистратура в период восстановления плановых приемов после пандемии коронавируса помогла автоматически увеличить время приема и окно между ними. Сейчас у нас 15 минут на прием и 15 минут между приемами. Это позволяет обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм: проводить обработку поверхностей, проветривать», – пояснила министр здравоохранения Оксана Мелехова.



В ходе осмотра полпреду представили кабинет приема пациентов с острыми заболеваниями, кабинет «здоровое детство», кабинет ультразвуковой диагностики. Благодаря повсеместному ведению электронной медицинской карты врач любого медицинского учреждения получает все данные по предыдущей истории болезни ребенка, а также о последних посещениях специалистов, контактах с инфекционными больными. В период распространения коронавируса электронная карта позволяет быстрее отслеживать заболевших, их контакты, анамнез и все исследования. В Пермском крае выстроена система межведомственного взаимодействия. В частности, во время эпидемии коронавируса врачи почувствовали преимущества автоматического направления справки о здоровье ребенка в детский сад – родителям идти за справкой в поликлинику теперь не нужно. Сейчас цель краевых властей – привязать эту систему к госуслугам, чтобы минимизировать потребность жителей региона в посещениях поликлиники.



Игорю Комарову также представили оборудование, которое было закуплено Пермским краем в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Это портативные рентген-аппараты и аппараты УЗИ. Они предусмотрены и для выездной работы в садиках и школах. По словам врачей, изображение качественное, большое количество режимов позволяет проводить более точные исследования. При этом выглядит аппарат как ноутбук.



Врио губернатора подчеркнул, что сейчас главная цель краевых властей – сделать так, чтобы уровень медицины даже в удаленных территориях был не ниже, чем в краевой столице. «Где бы ни жил человек, он должен иметь возможность получить качественные медуслуги. Для этого покупаем передвижную стоматологию, компьютерные томографы, которые можно транспортировать. Закупки проводим по программе лизинга – такого раньше не практиковали еще. В планах – внедрить программу «Выездной доктор». С ее помощью высококвалифицированные врачи смогут ездить в территории, проводить обследования и давать рекомендации по лечению», – отметил Дмитрий Махонин.



Игорь Комаров оценил представленные наработки и планы региона по развитию выездной медицины: «Думаю, что врачам интересно обучаться и работать на новом, качественном оборудовании».



Отметим, помимо передвижного оборудования в поликлинику №6 в прошлом году благодаря нацпроекту была куплена отоларингологическая установка для диагностики. Она позволяет быстрее проводить диагностику и быстрее начинать лечение, исключая при этом дополнительные исследования.

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