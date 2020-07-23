Дмитрий Махонин предложил благоустроить набережную на участке от Речного вокзала до завода в Мотовилихе

13:59 | 24.07.2020

Сегодня, 24 июля, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в рамках визита в Пермский край совместно с врио губернатора Прикамья Дмитрием Махониным проинспектировал работы по реконструкции набережной. Благоустройство объекта – одна из ключевых составляющих проекта «Пермь – 300 лет на Каме», посвященного грядущему юбилею краевой столицы.



В ходе осмотра Игорь Комаров и Дмитрий Махонин побывали на детской площадке, оборудованной в прошлом году, ознакомились с проектом зоны для проведения культурных массовых мероприятий и спортивной зоны, обустройством которых сейчас занят подрядчик. Все работы проводятся по нацпроекту «Жилье и городская среда», который был утвержден президентом России Владимиром Путиным.



«Пермь – город на Каме. Это правильно – открыть жителям реку, дать возможность отдыхать на берегу, заниматься спортом, гулять. Очень важно, что этот большой проект учитывает интересы разных групп населения – всё устраивается так, чтобы зоны отдыха не противоречили друг другу», – сказал Игорь Комаров.



Полпред президента в ПФО положительно оценил то, что благоустройство предполагает использование набережной в течение всего года. В частности, в зимний период у берега Камы будет заливаться каток и работать павильон для купания «моржей».



Врио губернатора Дмитрий Махонин отметил, что останавливаться на реконструируемом участке нельзя. «Надо смотреть дальше и продолжить благоустройство. Считаю важным продлить набережную и отремонтировать участок от Речного вокзала до Мотовилихинских заводов, который сегодня фактически не предназначен для прогулок», – подчеркнул Дмитрий Махонин.



Напомним, преображение нижней части набережной началось осенью 2018 года. Реконструкция затронула участок от Соборной площади до Коммунального моста. В рамках первого этапа были проложены сети водопровода, канализации и электроснабжения, обустроены линии наружного освещения и видеонаблюдения.



На следующем этапе на объекте появились две новые детские площадки. Одна из них, которую осмотрели полпред президента в ПФО Игорь Комаров и врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, была оборудована подрядчиком. Площадка оснащена инклюзивными тренажерами, детскими горками и качелями. Кроме того, здесь есть комната матери и ребенка с душевой, туалетом и помещением для пеленания. Второй детский развивающий комплекс «Теремок» в районе Речного вокзала был установлен в рамках благотворительного проекта. Площадка была оборудована турниками и канатами, которые помогают детям вырабатывать силу, ловкость, чувство координации, логику и воображение. В реконструируемой части набережной подрядная организация также проложила тропинки, подготовила основания для обустройства спортивной зоны, провела частичное озеленение, установила скамейки и урны.



В этом году на набережной ведется строительство амфитеатра со сценой, панорамного кафе, спорткафе, лекционного павильона и здания администрации. Помимо этого, на объекте готовятся площадки для игры в мини-футбол, баскетбол, тенниса, воркаута, кроссфита и пейнтбола. Подрядчик уже завершил устройство беговой дорожки, сделал площадку для тренажеров, которые появятся на набережной в следующем году. По словам представителя подрядной организации, работы на набережной идут по графику.



На следующий год для завершения проекта останется оснастить спортивные площадки безопасным резиновым покрытием, облицевать тротуары гранитной плиткой и брусчаткой, установить модульные павильоны (киоски, туалеты, крытый плавательный комплекс), смонтировать светодиодные качели и информационные стенды, а также выполнить работы, связанные с озеленением территории.



На реконструкцию набережной Камы в Перми за прошедшие 4 года направлено почти 840 млн руб. Из них 404,9 млн руб. – средства городского бюджета, 339,2 млн руб. – средства бюджета Пермского края, 95,5 млн руб. – федеральные средства.



Отметим, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2020 году в Прикамье будут приведены в порядок 314 объектов – 214 дворовых и 100 общественных территорий.

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