«Т Плюс» повысит надежность теплоснабжения потребителей контура Пермской ТЭЦ-9

11:02 | 24.07.2020

Специалисты ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») с 9.00 25 июля по 01.00 26 июля проведут ремонт тепловывода Пермской ТЭЦ-9. Работы повысят надежность теплоснабжения 501 многоквартирного дома в Индустриальном, Свердловском, Дзержинском и Ленинском районах Перми.



Энергетикам предстоит выполнить замену дискового затвора, а также ряд других необходимых мероприятий. На этот период возможно снижение параметров подачи горячего водоснабжения в ряде районов города Перми. После завершения ремонта и заполнения системы потребуется несколько часов для восстановления нормативной подачи коммунальной услуги.



По вопросам качества услуги горячего водоснабжения жителям рекомендуется обращаться в свои обслуживающие организации – УК и ТСЖ. Также уточнить информацию можно в call-центре Пермской сетевой компании по тел. (342) 243-72-99.



«Приносим горожанам извинения за временные неудобства. Энергетики продолжают подготовку теплосетевого комплекса Перми к будущей зиме, и очень важно выполнить весь комплекс запланированных мероприятий. Ведь от них зависит надежное прохождение отопительного сезона в городе», - отметил технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Сергей Гужев.

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