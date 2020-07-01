Интерактивный сервис ФНС России «Онлайн-запись на прием» позволяет получить услуги без очереди

16:27 | 23.07.2020

Интерактивный сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию» https://order.nalog.ru/ позволяет налогоплательщикам записаться на прием в любой налоговый орган через интернет и получить необходимую услугу в удобное время.



Сервис доступен на сайте ФНС России в разделе «Сервисы» и позволяет налогоплательщикам (физическим лицам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) заранее спланировать визит в налоговую инспекцию и свести к минимуму время ожидания в очереди, что особенно актуально в настоящее время в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).



Записаться на прием можно за две недели и не позднее чем за сутки до предполагаемого визита. При этом запись на прием осуществляется в соответствии с графиком работы выбранной инспекции при наличии свободных интервалов времени для записи.



Так, за первое полугодие 2020 года в налоговые органы Пермского края записались 6604 налогоплательщика, что на 21 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (за первое полугодие 2019 года записались 5415 налогоплательщиков).



Количество налогоплательщиков, воспользовавшихся возможностью записи на прием к налоговому инспектору через интерактивный сервис «Онлайн запись на прием», увеличивается. При этом необходимо отметить, что в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции посещение инспекций налогоплательщиками во втором квартале было ограничено и стало доступно только в июне при условии предварительной записи.



Всего налоговыми органами Пермского края за 1 полугодие 2020 года приняты 130508 налогоплательщиков, в том числе 77562 физических лиц, 28955 индивидуальных предпринимателей и 23901 юридических лиц.



Самыми востребованными услугами стали прием деклараций 3-НДФЛ, постановка на учет (ИНН), прием документов при регистрации, урегулирование задолженности и подключение к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц».



Налоговые органы Пермского края рекомендуют налогоплательщикам воспользоваться преимуществами сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию», спланировать заранее свой визит к налоговому инспектору и сократить время посещения налоговых органов.

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