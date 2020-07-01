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15:27 | 23.07.2020

В 2020 году 93% населения Пермского края получат доступ к высокоскоростному интернету

Возможность пользоваться онлайн-ресурсами получат около 36 тыс. человек.

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года». Главными целями, достичь которые предполагается в ближайшее десятилетие, станут «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», «Возможности для самореализации и развития талантов», «Комфортная и безопасная среда для жизни», «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» и «Цифровая трансформация».

В рамках национальной цели «Цифровая трансформация» предполагается:

– достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления;

– увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 %;

– рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 %;

– увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года.

Правительству Российской Федерации до 30 октября 2020 года предстоит разработать и представить на рассмотрение Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Как сообщили в министерстве информационного развития и связи Пермского края, сейчас в Прикамье реализуется программа по подключению к интернету и связи в населенных пунктах (НП) с численностью от 250 до 2000 человек. В 2020 году 93% населения края будут иметь техническую возможность использовать интернет. В этом году запланированы работы по проведению интернета в 14 населенных пунктов с численностью от 500 до 2000 жителей, в 52 НП в категории 250–500 жителей и в 34 пункта, где живут от 100 до 250 человек. Возможность пользоваться онлайн-ресурсами получат около 36 тыс. человек.

В этом году планируется подключить 207 зданий социально значимых объектов, в числе которых 92 школы и шесть зданий МЧС, что составит 90% от плана. В 2021 году предстоит подключить оставшиеся 10% – 271 объект, среди них школы, фельдшерско-акушерские пункты, здания органов местного самоуправления, МЧС, Росгвардии.

Работы проводятся в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (подключение социально значимых объектов в различных НП, в том числе в категории 100–250 жителей), инициированной президентом России Владимиром Путиным.

В населенных пунктах с 250–500 жителями проведение интернета ведется в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН). Проект реализуется в регионе с 2015 года. За это время доступ к интернету получили около 83 тыс. человек. Проект УЦН реализуется компанией «Ростелеком». Согласно новым поправкам в законодательство, с 2021 года под УЦН подпадают населенные пункты от 100 до 250 человек. Там будет проведен оптоволоконный кабель для обеспечения населения интернетом. Сроки выполнения программы устанавливает компания, которая будет заниматься УЦН. В настоящее время сроки корректируются. Предполагается, что ее выполнение начнется в 2021 году после завершения предыдущей части программы. Вопросом занимается Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Кроме того, в 2020 году администраторы 100% всех школ Прикамья подключатся к ЭПОС (Электронная пермская образовательная система) к началу нового учебного года. «ЭПОС.Школа» – облачная платформа, состоящая из нескольких блоков: электронного журнала и дневника, библиотеки электронных образовательных материалов и инфраструктуры.

В Пермском крае действует онлайн-площадка РИС «Закупки», которая позволяет развивать конкуренцию и дает возможность участвовать в закупках потенциальным поставщикам и заказчикам разных уровней. По итогам 2019 года, экономия на всех стадиях закупочного процесса составила 3,9 млрд руб., или почти 8% от общего объема закупок. В системе работает более 400 региональных заказчиков и 1,8 тыс. муниципальных заказчиков (план на ближайший год – подключение еще 600 заказчиков). В текущем году, в сравнении с предыдущим, возросла эффективность государственных закупок. За I полугодие 2020 года экономия бюджетных средств при проведении закупок конкурентными способами для обеспечения государственных нужд Пермского края составила 2,1 млрд руб., что на 250 млн руб. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

© «Вечерние ведомости»

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