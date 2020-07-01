В Пермском крае 50 IT-компаний смогут претендовать на экспортную субсидию

15:18 | 23.07.2020

Правительство РФ утвердило порядок предоставления господдержки для экспорта кино и IT-продукции.



Субсидия в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» частично компенсирует затраты на разработку дизайна и продвижения IT-сервисов, получение сертификатов, перевод и дубляж фильмов, аренду студий звукозаписи, гонорары актерам.



«Финансирование может достигать 70% от необходимых затрат на общую сумму до 90 млн руб. В Пермском крае около 50 IT-компаний уже могут претендовать на эту субсидию, среди них «Диджитал Лаб», «ПРОМОБОТ», «ИТ Профессиональные решения», «ФДС», «Иннфокус», «НЭЭС-Ветер», «Фэйспасс» и другие», – говорит замруководителя Центра поддержки экспорта Пермского края Вероника Бажгина.



Субсидия является авансирующей и предоставляется на срок не более двух лет. Для получения господдержки организациям нужно с 27 июля по 10 августа 2020 года представить в отборочную комиссию пакет документов и свой проект повышения конкурентоспособности, с описанием затрат на экспорт продукции на зарубежные рынки.



На цели субсидии из федерального бюджета выделено 300 млн руб.



По инициативе врио губернатора региона Дмитрия Махонина пермский Центр поддержки экспорта вошел в состав созданного Агентства по развитию МСП Пермского края. С его помощью предприниматели могут найти иностранных партнеров, специалисты центра ведут экспертизу и сопровождение экспортного контракта, обеспечивают защиту интеллектуальной собственности за пределами территории Российской Федерации, в том числе получение патентов на результаты интеллектуальной деятельности.



Напомним, за год благодаря помощи Центра поддержки экспорта почти 100 пермских брендов смогли выйти на международный рынок. Среди них – компания «Диджитал лаб» заключила экспортный контракт с Apple на поставку мобильных приложений Instories. Разработчикам компенсировали затраты на регистрацию товарного знака.



Предприятия IT-сферы также вошли в региональный перечень пострадавших от эпидемии отраслей, которые могут претендовать на налоговые меры поддержки. Соответствующий закон принят в двух чтениях депутатами краевого парламента 11 июня 2020 года.

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