Пермь: новости дня
15:18 | 23.07.2020
В Пермском крае 50 IT-компаний смогут претендовать на экспортную субсидию
Субсидия в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» частично компенсирует затраты на разработку дизайна и продвижения IT-сервисов, получение сертификатов, перевод и дубляж фильмов, аренду студий звукозаписи, гонорары актерам.
«Финансирование может достигать 70% от необходимых затрат на общую сумму до 90 млн руб. В Пермском крае около 50 IT-компаний уже могут претендовать на эту субсидию, среди них «Диджитал Лаб», «ПРОМОБОТ», «ИТ Профессиональные решения», «ФДС», «Иннфокус», «НЭЭС-Ветер», «Фэйспасс» и другие», – говорит замруководителя Центра поддержки экспорта Пермского края Вероника Бажгина.
Субсидия является авансирующей и предоставляется на срок не более двух лет. Для получения господдержки организациям нужно с 27 июля по 10 августа 2020 года представить в отборочную комиссию пакет документов и свой проект повышения конкурентоспособности, с описанием затрат на экспорт продукции на зарубежные рынки.
На цели субсидии из федерального бюджета выделено 300 млн руб.
По инициативе врио губернатора региона Дмитрия Махонина пермский Центр поддержки экспорта вошел в состав созданного Агентства по развитию МСП Пермского края. С его помощью предприниматели могут найти иностранных партнеров, специалисты центра ведут экспертизу и сопровождение экспортного контракта, обеспечивают защиту интеллектуальной собственности за пределами территории Российской Федерации, в том числе получение патентов на результаты интеллектуальной деятельности.
Напомним, за год благодаря помощи Центра поддержки экспорта почти 100 пермских брендов смогли выйти на международный рынок. Среди них – компания «Диджитал лаб» заключила экспортный контракт с Apple на поставку мобильных приложений Instories. Разработчикам компенсировали затраты на регистрацию товарного знака.
Предприятия IT-сферы также вошли в региональный перечень пострадавших от эпидемии отраслей, которые могут претендовать на налоговые меры поддержки. Соответствующий закон принят в двух чтениях депутатами краевого парламента 11 июня 2020 года.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:37 | 23.07.2020
В домах на улице Московской в Екатеринбурге отключили горячую воду
15:27 | 23.07.2020
В 2020 году 93% населения Пермского края получат доступ к высокоскоростному интернету
15:14 | 23.07.2020
В административных зданиях в центре Перми установлены контейнеры для сбора батареек
15:12 | 23.07.2020
В Нижнем Тагиле пропал 11-летний мальчик
15:03 | 23.07.2020
Российский чемпион UFC провел тренировку в комплексе РМК
14:48 | 23.07.2020
Улицу Авиационную в Екатеринбурге перекроют на два месяца
14:26 | 23.07.2020
В Екатеринбурге умер врач-онколог Сергей Завацкий
14:19 | 23.07.2020
Предприниматели Прикамья получили более 100 млн рублей льготных займов
14:04 | 23.07.2020
В столице Урала взорвали банкомат и похитили деньги
13:47 | 23.07.2020
Свердловский облсуд отправил Кызласова под домашний арест
13:29 | 23.07.2020
В Нижнем Тагиле отремонтируют Южный подъезд за 88 миллионов рублей
13:21 | 23.07.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области поднялся до 0,82 балла
13:13 | 23.07.2020
Скончались еще три свердловчанина с коронавирусом
13:11 | 23.07.2020
Росреестр Прикамья: для участников долевого строительства в законодательстве произошли изменения
13:10 | 23.07.2020
Уральские врачи вылечили еще 444 пациента с Covid-19
13:08 | 23.07.2020
Среди заболевших коронавирусом в Пермском крае 10 детей
13:07 | 23.07.2020
В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 140 человек
13:04 | 23.07.2020
На дорогах Пермского края появилось еще 12 комплексов фотовидеофиксации
13:02 | 23.07.2020
В Прикамье зафиксировано 72 случая коронавируса
13:01 | 23.07.2020
В России выявили еще 5 848 случаев Covid-19
13:01 | 23.07.2020
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 249 человек
12:53 | 23.07.2020
Главным проектировщиком Дворца самбо в Верхней Пышме стал «Уралмеханобр»
12:53 | 23.07.2020
Полиция Екатеринбурга задержала политолога Федора Крашенинникова
12:23 | 23.07.2020
Житель Новоуральска обвиняется в незаконном обороте наркотиков
12:19 | 23.07.2020
В Пермском крае планируют создать туристический кластер в селе Кын
12:10 | 23.07.2020
Дмитрий Махонин: «В столице Прикамья фактически будет создано скоростное наземное метро»
12:04 | 23.07.2020
Более 340 жителей Нижних Серег обратились за компенсацией после потопа
12:04 | 23.07.2020
В Перми на Комсомольском проспекте будет введено ограничение движения в ночное время
11:41 | 23.07.2020
В Кольцово открываются дополнительные рейсы Екатеринбург – Самара
11:18 | 23.07.2020
В свердловском селе горел трехквартирный жилой дом
10:38 | 23.07.2020
Пресс-секретарь Екатеринбургской гордумы покинул занимаемый пост
09:54 | 23.07.2020
В Свердловской области ищут пенсионера из Красноярского края