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15:14 | 23.07.2020

В административных зданиях в центре Перми установлены контейнеры для сбора батареек

Городские и краевые власти поддерживают правильную утилизацию опасных отходов. Контейнеры для сбора батареек появились в зданиях городского департамента ЖКХ, администрации Перми, краевого министерства ЖКХ и благоустройства, а также в Пермской торгово-промышленной палате.

Утилизация отработавших свой срок батареек – важная задача для любого жителя нашей планеты. Выбросить батарейку в общий мусорный бак означает причинить вред себе, окружающим и природе. После того, как батарейка исчерпала свой ресурс, коррозия быстро разрушает ее металлическое покрытие, металлы и кислоты, входящие в состав батарейки, попадают в почву и грунтовые воды, а спустя некоторое время – в организм человека.

Городские и краевые власти поддерживают правильную утилизацию опасных отходов. В целях популяризации этой идеи, а также для повышения экологической культуры населения в административных зданиях в центре Перми установлены контейнеры для сбора опасных отходов. Так, контейнеры для сбора батареек появились в зданиях городского департамента ЖКХ (улица Ленина, 34), администрации города Перми (улица Ленина, 23), министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края (улица Ленина, 51), а также в Пермской торгово-промышленной палате (улица Советская, 24б). Теперь у сотрудников и посетителей этих мест есть возможность сдать опасные отходы в специально оборудованные контейнеры.

После сбора отработанные батарейки проходят сложную технологическую цепочку подготовки к утилизации. Из них добывают те самые тяжёлые металлы, которые опасны для окружающей среды. Батарейки дробят, чтобы отделить все элементы, затем из смеси извлекают все основные вещества, которые можно использовать повторно, и утилизируют.

Напомним, 5 июля в Перми закончилась ежегодная всероссийская акция «Неделя сбора батареек». В ней приняли участие более сотни горожан, которые отправили на переработку более 1 млн отработанных батареек. По результатам аналогичной акции в 2018 году было собрано и передано на переработку 23 тонны отработанных батареек.

Отметим, что в прошлом году экологический благотворительный фонд «Обитаемый Урал» совместно с министерством образования и науки Пермского края и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ПКГУП «Теплоэнерго» установили более 2,5 тысячи специальных контейнеров для сбора отработанных батареек в школах.

© «Вечерние ведомости»

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