Росреестр Прикамья: для участников долевого строительства в законодательстве произошли изменения

13:11 | 23.07.2020

С 13 июля 2020 года вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».



Теперь после ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, постановки его на кадастровый учет и передачи объекта участнику долевого строительства застройщик имеет право подать заявление о государственной регистрации права собственности участника долевого строительства с приложением документов о передаче объекта.



Для этого застройщику не нужна доверенность участника долевого строительства, так как соответствующие полномочия застройщику предоставлены законом.



После государственной регистрации права собственности участника долевого строительства застройщик обязан передать собственнику выданную органом регистрации прав выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).



В последующем участник долевого строительства может обратиться в орган регистрации прав с приложением находящегося у него подлинного экземпляра договора участия в долевом строительстве или договора об уступке прав требований по договору участия в долевом строительстве для совершения на нем специальной регистрационной надписи, подав соответствующее заявление в МФЦ (данное действие совершается бесплатно).



Лариса Аржевитина, руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю, отмечает: «Введенная норма направлена на упрощение оформления прав участников долевого строительства и обеспечение полноты сведений ЕГРН о правах на жилые и нежилые помещения в многоквартирных домах и их обладателях. Ранее, получив от застройщика документы на квартиру и ключи от нее, новоселы не всегда сразу обращались за регистрацией своих прав собственности».



Подробнее обо всех нововведениях законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости можно узнать на бесплатном вебинаре, проводимом Управлением 24 июля 2020 года. Предварительная регистрация участников открыта на сайте ООО «ТелекомПлюс».



При этом у участника долевого строительства, как и ранее, остается право самостоятельно обратиться в орган регистрации прав с заявлением о регистрации своего права на построенный объект долевого строительства с приложением передаточного акта или иного документа, подтверждающего передачу объекта, и подлинного экземпляра договора долевого участия в строительстве.

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