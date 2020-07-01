На дорогах Пермского края появилось еще 12 комплексов фотовидеофиксации

13:04 | 23.07.2020

Они установлены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



В Прикамье продолжается работа по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», утвержденному президентом Владимиром Путиным. В частности, завершаются работы по установке и модернизации стационарных комплексов фотовидеофиксации (ФВФ). В прошлом году на региональных и городских дорогах было установлено 67 комплексов, в 2020 году появилось еще 16, из них 12 только что сданы в эксплуатацию подрядчиком (компанией «Ростелеком»).



По словам врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, главная цель установки стационарных комплексов ФВФ – обеспечение безопасности дорожного движения. «Указом президента и в рамках нацпроекта поставлена задача к 2025 году существенно снизить смертность в ДТП (до 4 на 100 тыс. населения в год. – Прим ред.). Чтобы достичь этого показателя, в крае устанавливаются комплексы в очагах аварийности. Примерно через год аварийность в точках установки камер снижается почти до нуля. В итоге мы получаем минус очаг аварийности и плюс – сохраненные жизни. В 2019 году по сравнению с 2018-м количество аварийных очагов, например, снизилось почти в два раза (со 114 до 60). Уверен, по итогам 2020 года благодаря камерам число очагов также сократится», – подчеркнул Дмитрий Махонин.



Новые комплексы ФВФ оснащены передовыми технологиями. К примеру, они обладают цифровыми видеодатчиками, которые позволяют эффективно считывать и распознавать государственные регистрационные знаки транспортных средств. Собранные с комплексов материалы в итоге обеспечивают достаточную доказательную базу по тому или иному нарушению, они эффективно работают даже ночью.



По словам Александра Плюснина, руководителя проектов компании «Ростелеком», комплексы ФВФ фиксируют среднюю скорость автомобиля на участке дороги и основные нарушения ПДД: превышение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию. «Они могут распознавать вид транспортного средства по внешним признакам: легковой автомобиль, грузовой или автобус. На 11 комплексах, установленных на региональных дорогах, внедрена также функция распознавания лесовозов для контроля за перевозками леса», – добавляет эксперт.



Вся информация с комплексов ФВФ поступает в Центр безопасности дорожного движения. Отсюда выявленные нарушения для оценки направляются в ГИБДД, а данные о зафиксированных лесовозах – в министерство природных ресурсов Пермского края. Именно там выдают разрешения на перевозку леса.



По словам заместителя директора Центра безопасности дорожного движения Дениса Кандалина, нейронные сети способны из всей массы автомобилей с точностью до 90% определить лесовоз. «Нейронные сети обучаются с помощью изображений. На первоначальном этапе мы представляли комплексу ФВФ набор изображений лесовозов: с разных ракурсов, в разное время суток, черно-белые и цветные – чтобы он мог научиться их определять и фиксировать», – говорит Денис Кандалин. И добавляет, что такой фильтр помогает сотрудникам минприроды вести контроль за соблюдением требований перевозки леса, а также маршрута следования лесовоза.



Благодаря камерам растет и число вынесенных автомобилистам постановлений. За первое полугодие 2020 года благодаря комплексам ФВФ количество выявленных правонарушений превысило показатели 2019 года за аналогичный период на 165,1% – более чем на 400 тыс. случаев.



В целом за счет не только автоматических, но и вынесенных сотрудниками ГИБДД постановлений за прошлый год было собрано около 850 млн руб. Эти деньги поступают в копилку дорожного фонда Пермского края и тратятся на ремонт, содержание и строительство региональных и муниципальных дорог.



В 2019 году введены в эксплуатацию 67 стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации. Их работа повысила выявление нарушений на дорогах на 77% по сравнению с 2017 годом.



По итогам 2019 года, благодаря нацпроекту «БКАД» и реализуемым мероприятиям по повышению безопасности на дорогах количество ДТП снизилось на 13%. По итогам шести месяцев 2020 года, снижение числа ДТП по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составило 28,8%.

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