Пермь: новости дня
13:04 | 23.07.2020
На дорогах Пермского края появилось еще 12 комплексов фотовидеофиксации
В Прикамье продолжается работа по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», утвержденному президентом Владимиром Путиным. В частности, завершаются работы по установке и модернизации стационарных комплексов фотовидеофиксации (ФВФ). В прошлом году на региональных и городских дорогах было установлено 67 комплексов, в 2020 году появилось еще 16, из них 12 только что сданы в эксплуатацию подрядчиком (компанией «Ростелеком»).
По словам врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, главная цель установки стационарных комплексов ФВФ – обеспечение безопасности дорожного движения. «Указом президента и в рамках нацпроекта поставлена задача к 2025 году существенно снизить смертность в ДТП (до 4 на 100 тыс. населения в год. – Прим ред.). Чтобы достичь этого показателя, в крае устанавливаются комплексы в очагах аварийности. Примерно через год аварийность в точках установки камер снижается почти до нуля. В итоге мы получаем минус очаг аварийности и плюс – сохраненные жизни. В 2019 году по сравнению с 2018-м количество аварийных очагов, например, снизилось почти в два раза (со 114 до 60). Уверен, по итогам 2020 года благодаря камерам число очагов также сократится», – подчеркнул Дмитрий Махонин.
Новые комплексы ФВФ оснащены передовыми технологиями. К примеру, они обладают цифровыми видеодатчиками, которые позволяют эффективно считывать и распознавать государственные регистрационные знаки транспортных средств. Собранные с комплексов материалы в итоге обеспечивают достаточную доказательную базу по тому или иному нарушению, они эффективно работают даже ночью.
По словам Александра Плюснина, руководителя проектов компании «Ростелеком», комплексы ФВФ фиксируют среднюю скорость автомобиля на участке дороги и основные нарушения ПДД: превышение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию. «Они могут распознавать вид транспортного средства по внешним признакам: легковой автомобиль, грузовой или автобус. На 11 комплексах, установленных на региональных дорогах, внедрена также функция распознавания лесовозов для контроля за перевозками леса», – добавляет эксперт.
Вся информация с комплексов ФВФ поступает в Центр безопасности дорожного движения. Отсюда выявленные нарушения для оценки направляются в ГИБДД, а данные о зафиксированных лесовозах – в министерство природных ресурсов Пермского края. Именно там выдают разрешения на перевозку леса.
По словам заместителя директора Центра безопасности дорожного движения Дениса Кандалина, нейронные сети способны из всей массы автомобилей с точностью до 90% определить лесовоз. «Нейронные сети обучаются с помощью изображений. На первоначальном этапе мы представляли комплексу ФВФ набор изображений лесовозов: с разных ракурсов, в разное время суток, черно-белые и цветные – чтобы он мог научиться их определять и фиксировать», – говорит Денис Кандалин. И добавляет, что такой фильтр помогает сотрудникам минприроды вести контроль за соблюдением требований перевозки леса, а также маршрута следования лесовоза.
Благодаря камерам растет и число вынесенных автомобилистам постановлений. За первое полугодие 2020 года благодаря комплексам ФВФ количество выявленных правонарушений превысило показатели 2019 года за аналогичный период на 165,1% – более чем на 400 тыс. случаев.
В целом за счет не только автоматических, но и вынесенных сотрудниками ГИБДД постановлений за прошлый год было собрано около 850 млн руб. Эти деньги поступают в копилку дорожного фонда Пермского края и тратятся на ремонт, содержание и строительство региональных и муниципальных дорог.
В 2019 году введены в эксплуатацию 67 стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации. Их работа повысила выявление нарушений на дорогах на 77% по сравнению с 2017 годом.
По итогам 2019 года, благодаря нацпроекту «БКАД» и реализуемым мероприятиям по повышению безопасности на дорогах количество ДТП снизилось на 13%. По итогам шести месяцев 2020 года, снижение числа ДТП по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составило 28,8%.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:37 | 23.07.2020
В домах на улице Московской в Екатеринбурге отключили горячую воду
15:27 | 23.07.2020
В 2020 году 93% населения Пермского края получат доступ к высокоскоростному интернету
15:14 | 23.07.2020
В административных зданиях в центре Перми установлены контейнеры для сбора батареек
15:12 | 23.07.2020
В Нижнем Тагиле пропал 11-летний мальчик
15:03 | 23.07.2020
Российский чемпион UFC провел тренировку в комплексе РМК
14:48 | 23.07.2020
Улицу Авиационную в Екатеринбурге перекроют на два месяца
14:26 | 23.07.2020
В Екатеринбурге умер врач-онколог Сергей Завацкий
14:19 | 23.07.2020
Предприниматели Прикамья получили более 100 млн рублей льготных займов
14:04 | 23.07.2020
В столице Урала взорвали банкомат и похитили деньги
13:47 | 23.07.2020
Свердловский облсуд отправил Кызласова под домашний арест
13:29 | 23.07.2020
В Нижнем Тагиле отремонтируют Южный подъезд за 88 миллионов рублей
13:21 | 23.07.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области поднялся до 0,82 балла
13:13 | 23.07.2020
Скончались еще три свердловчанина с коронавирусом
13:11 | 23.07.2020
Росреестр Прикамья: для участников долевого строительства в законодательстве произошли изменения
13:10 | 23.07.2020
Уральские врачи вылечили еще 444 пациента с Covid-19
13:08 | 23.07.2020
Среди заболевших коронавирусом в Пермском крае 10 детей
13:07 | 23.07.2020
В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 140 человек
13:04 | 23.07.2020
На дорогах Пермского края появилось еще 12 комплексов фотовидеофиксации
13:02 | 23.07.2020
В Прикамье зафиксировано 72 случая коронавируса
13:01 | 23.07.2020
В России выявили еще 5 848 случаев Covid-19
13:01 | 23.07.2020
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 249 человек
12:53 | 23.07.2020
Главным проектировщиком Дворца самбо в Верхней Пышме стал «Уралмеханобр»
12:53 | 23.07.2020
Полиция Екатеринбурга задержала политолога Федора Крашенинникова
12:23 | 23.07.2020
Житель Новоуральска обвиняется в незаконном обороте наркотиков
12:19 | 23.07.2020
В Пермском крае планируют создать туристический кластер в селе Кын
12:10 | 23.07.2020
Дмитрий Махонин: «В столице Прикамья фактически будет создано скоростное наземное метро»
12:04 | 23.07.2020
Более 340 жителей Нижних Серег обратились за компенсацией после потопа
12:04 | 23.07.2020
В Перми на Комсомольском проспекте будет введено ограничение движения в ночное время
11:41 | 23.07.2020
В Кольцово открываются дополнительные рейсы Екатеринбург – Самара
11:18 | 23.07.2020
В свердловском селе горел трехквартирный жилой дом
10:38 | 23.07.2020
Пресс-секретарь Екатеринбургской гордумы покинул занимаемый пост
09:54 | 23.07.2020
В Свердловской области ищут пенсионера из Красноярского края