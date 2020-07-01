«Горьковка» подготовит книжные памятники для национального проекта «Культура»

12:37 | 23.07.2020

Пермская краевая библиотека им. А.М. Горького примет участие в создании цифровых копий редких и особо ценных книг в рамках национального проекта «Культура» и федерального проекта «Цифровая культура».



Ежегодно федеральные библиотеки оцифровывают по 8 тысяч книжных памятников, которые пополняют Национальную электронную библиотеку (НЭБ). В 2020 году помимо Российской государственной и Российской национальной библиотек к оцифровке книжных памятников начали присоединяться региональные библиотеки. Сотрудники отдела редких книг Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького готовы принять участие в этом проекте.



В редком фонде «Горьковки» хранятся старинные рукописи и издания XVI–XIX веков. Благодаря оцифровке они станут доступными не только научным работникам или исследователям-краеведам, но и всей читающей публике. Причем это можно будет сделать прямо из дома, имея доступ в интернет и электронный гаджет.



В Пермской краевой библиотеке Горького с 2013 года накоплен значительный опыт по оцифровке документов: ежегодно цифровыми копиями книг пополняется Пермская электронная библиотека (ПЭБ) (https://e.gorkilib.ru/). Суперсовременный книжный сканер формата А1+ для бесконтактной оцифровки, появившийся в «Горьковке» в июле благодаря поддержке министерства культуры Пермского края, позволяет бережно сканировать уникальные книги без повреждений: он может работать даже с изданиями, которые нельзя раскрыть полностью из-за ветхости листов. Сканер обеспечивает отличное качество скан-образов с оптическим разрешением до 400 точек на дюйм даже на максимальном формате.



Об особенностях работы по участию в национальном проекте рассказала замдиректора ПГКУБ им. А. М. Горького по научной работе Светлана Пигалева: «Подготовка заявки для участия в проекте по оцифровке привлекает своей сложностью и возможностью проявить профессиональные навыки специалистов библиотеки, работающих с книжными памятниками Пермского края. На стадии отбора книг нужно выбрать самые уникальные книжные памятники, ранее нигде не оцифрованные, проследить, чтобы это были полные экземпляры, без утраты листов или фрагментов текста. Кроме того, учитывается и историческая значимость книги. Для участия в национальном проекте уже отобрано 36 рукописных книг XVI–XVIII веков и более 40 книг гражданского шрифта XVIII–XIX веков. Все эти книги внесены в Реестр книжных памятников, который ведет Российская государственная библиотека, на них составлено экспертное заключение и готовятся фотографии переплетов, титульных листов и отдельных страниц с штампами, печатями и уникальными записями, сделанными в XVI–XIX веках как известными людьми, так и простыми жителями Российской империи и Пермской губернии».

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