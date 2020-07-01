Дмитрий Махонин: «В столице Прикамья фактически будет создано скоростное наземное метро»

12:10 | 23.07.2020

22 июля врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров обсудили вопрос развития железнодорожных пассажирских перевозок в пермской агломерации.



Как рассказал Дмитрий Махонин, в настоящее время Пермский край и Свердловская железная дорога (СвЖД) ведут совместную работу по запуску электричек «Ласточек» сообщением Пермь II – Краснокамск (она начнет курсировать уже осенью этого года) и Пермь II – Закамск. Помимо этого, разрабатывается проект запуска в правобережной части Перми электропоездов сообщением Голованово – Пермь-Сортировочная – Оверята, где ранее пригородное сообщение не осуществлялось.



По словам Дмитрия Махонина, с запуском этих маршрутов в столице Прикамья фактически будет создано скоростное наземное метро. В целом развитие пригородных перевозок в Пермском крае позволит увеличить пассажиропоток в долгосрочной перспективе в два раза, до 15 млн человек в год.



Олег Белозеров отметил, в свою очередь, что совместную работу региона и СвЖД по развитию транспортной инфраструктуры необходимо продолжать. В ближайшее время Пермский край и РЖД планируют подписать соответствующее Соглашение о сотрудничестве.



Глава РЖД также поддержал проект по созданию в Пермском крае депо по обслуживанию «Ласточек». В Перми планируется провести реконструкцию моторвагонного депо (ул. Барамзиной, 6). Это откроет пермской площадке возможность ремонтировать современные поезда, обеспечит объемом работы сотрудников и расширит географию работы депо: на пермской площадке смогут обслуживаться скоростные поезда от Западной Сибири и Южного Урала до регионов Приволжского федерального округа.



В рамках модернизации в депо будет закуплено современное ремонтное оборудование, станки. Уже на первом этапе развития депо работники смогут проводить техобслуживание до 25 скоростных поездов в год. Концепция развития депо предполагает сохранение действующего здания и изменение его внутренней планировки. Первостепенные задачи – переоборудование ремонтной канавы, перенос колесного цеха и незначительное удлинение ремонтного цеха «Ласточек».



Напомним, во время визита в краевую столицу министр транспорта РФ Евгений Дитрих отметил потенциал этого проекта: «Это позволит не только загрузить предприятие на территории края, создать новые рабочие места. Помимо этого, депо позволит оптимизировать затраты пригородных компаний и снизить поток на железной дороге – исчезнет необходимость перегонять «Ласточки» в московский узел».

© «Вечерние ведомости»