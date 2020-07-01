В Перми на Комсомольском проспекте будет введено ограничение движения в ночное время

12:04 | 23.07.2020

Движение будет ограничено с 00:00 до 06:00 24, 25 и 26 июля. Подрядчик будет выполнять работы по фрезерованию проезжей части и устройству нижнего слоя основания дорожного полотна.



Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, 24 июля с 00:00 до 06:00 будет временно прекращено движение всех видов транспорта по четной стороне Комсомольского проспекта на участке от улицы Советской до улицы Петропавловской. В следующую ночь, с 24 на 25 июля, подрядчик перейдёт на нечетную сторону улицы, движение на участке будет также приостановлено. Перекрытие движения необходимо для выполнения работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия проезжей части.



Также 26 июля с 00:00 до 06:00 по четной стороне Комсомольского проспекта на участке от улицы Советской до улицы Петропавловской подрядная организация будет выполнять работы по устройству нижнего слоя покрытия проезжей части. В связи с этим движение на участке будет временно прекращено.



Работы будут выполняться в рамках капитального ремонта Комсомольского проспекта. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.

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