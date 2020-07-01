Пермь: новости дня
16:47 | 22.07.2020
Прикамье заняло шестое место в рейтинге регионов России по мерам поддержки бизнеса, пострадавшего от COVID-19
На первых трех позициях рейтинга расположились Москва, Бурятия и Крым, следующую тройку составляют Тульская, Иркутская области и Пермский край. За ними расположились Челябинская область, Чукотский АО, Амурская область, Кабардино-Балкария, Адыгея, Тыва, Рязанская область. Замыкают топ-15 Удмуртия и Чувашия.
Всего, по квалификации НРА, регионы прибегали к шести основным мерам помощи. В качестве наиболее популярного инструмента поддержки пострадавшего в пандемию бизнеса авторы ренкинга называют специальные налоговые льготы, которые варьируются от снижения ставок для малого бизнеса в рамках упрощенной системы налогообложения до комплексной системы снижения ставок по различным налогам (налог на прибыль, налог на имущество организаций, транспортный налог) для предприятий из пострадавших отраслей. Пермский край в рамках первого пакета мер поддержки ввел налоговые послабления для бизнеса уже 30 марта 2020 года. Второй по популярности механизм – отсрочка по арендной плате для МСП и компаний из пострадавших отраслей, а также субсидии для МСП и приостановка проверок бизнеса со стороны регулирующих органов. Кроме этого, восемь регионов-лидеров по максимальному количеству принятых мер поддержки бизнеса (к ним относятся Москва, Бурятия, Крым, Тульская, Иркутская, Челябинская области, Пермский край и Чукотский АО) вводили льготы по аренде недвижимого имущества, субсидии из региональных бюджетов для пострадавших или социально значимых видов экономической деятельности, оплату процентов по кредитам и выдачу микрозаймов для МСП.
Эксперты, опрошенные газетой «Известия», отмечают, что в топ-15 рейтинга вошли весьма разнообразные по своему экономическому состоянию субъекты. Причину неоднородности топа можно объяснить тем, что туда вошли субъекты, которые проявили максимальную осведомленность о принимаемых Правительством мерах и готовы поддержать федеральный вектор борьбы с коронакризисом, считает доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Соколов:
– Если посмотреть на восьмерку лидеров по максимальному уровню разнообразия мер господдержки, то представленные регионы крайне неоднородны по большинству параметров. Это можно объяснить высоким уровнем реагирования властей этих субъектов на современные вызовы и их тесную интеграцию – в том числе ресурсную и информационную – с федеральными властями, – подчеркнул эксперт.
Как пояснил управляющий директор по проектам развития НРА Виктор Четвериков, кризис потребовал от регионов максимальной гибкости и оперативности в принятии решений, нацеленных на спасение экономики. По мнению господина Четверикова, введенные антикризисные льготы и налоговые послабления неизбежно приведут к росту дефицита бюджетов субъектов, который составит 200–300 млрд руб. (2,5–3,5% от их общих доходов). Однако, по мнению представителей Агентства, основными источниками покрытия этих дыр будут трансферты из федеральной казны. При этом, уверен Виктор Четвериков, в дальнейшем бюджетные потери этого года компенсируются более быстрым восстановлением региональных экономик. По оценке эксперта, готовность регионов эффективно поддерживать бизнес может снизить глубину падения ВРП на 2–3 п. п., а также сократить срок восстановления промышленного производства до двух лет вместо трех-пяти лет для регионов, пренебрегающих поддержкой предпринимателей и компаний.
Напомним, в Пермском крае было принято три пакета мер поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса. На прямые финансовые меры поддержки в бюджете региона было предусмотрено более 1,1 млрд руб. Выпадающие доходы регионального бюджета (налоговые меры поддержки) составили около 1,5 млрд руб. Региональный перечень наиболее пострадавших отраслей экономики дополнил федеральный в части предоставления мер поддержки. Таким образом, на территории Пермского края смогли получить федеральную и региональную поддержку предприятия 35 сфер деятельности.
© «Вечерние ведомости»
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