Жители и гости столицы Прикамья могут посетить цветочную выставку

16:26 | 22.07.2020

С 30 июля по 5 августа 2020 года на площадке социокультурного пространства «Завод Шпагина» состоится цветочная выставка «Сорняки прекрасные», организуемая при поддержке министерства культуры Пермского края.



Организаторы мероприятия готовят для гостей экспозиции настоящее путешествие в мир цветов. Заводское пространство на семь дней наполнится атмосферой цветочной выставки. Индустриальный экстерьер украсят более 10 необычных цветочных композиций от ландшафтных дизайнеров и флористов, которые нашли вдохновение в красоте дикоросов.



«Сорняки прорастают сквозь асфальт и бетон. Живут на пыльных обочинах. Разрастаются на лугах, не требуя от нас заботы. При этом щедро одаривают мир своим цветением и ароматом. Они действительно прекрасны! «Сорняки прекрасные» на Заводе Шпагина – цветочная выставка о красоте и совершенстве тех, кого мы часто не замечаем. Это не только о крапиве с лопухами. Это о стойкости и жажде жизни дикорастущих растений», – делится ландшафтный дизайнер Елена Остальцева.



В рамках выставки состоятся мастер-классы, экскурсии и другие приятные сюрпризы от организаторов выставки. Вход на мероприятие свободный. Посещение будет организовано без предварительной записи, но с обязательным соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

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