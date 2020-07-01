Пермь: новости дня
16:22 | 22.07.2020
Годовой план расселения аварийного жилья по нацпроекту в Чусовском городском округе выполнен на 65%
Расселение аварийного жилья в этой территории ведется по двум программам одновременно: национальному проекту «Жилье и городская среда» и региональной программе. Всего в 2020 году планировалось расселить 2950 кв. м аварийного жилья, из них 1247 кв. м (девять многоквартирных домов) – по нацпроекту «Жилье и городская среда». На сегодняшний день в рамках нацпроекта уже расселено 816,7 кв. м (шесть многоквартирных домов).
По итогам первого полугодия в лидерах по темпам расселения аварийного жилья в рамках нацпроекта оказались пять территорий. В Чернушинском и Чусовском городских округах расселено более 60% от объема, запланированного на год. В Кунгуре, Уинском и Большесосновском муниципальных районах – более 50%.
К концу 2021 года в 19 территориях края будет полностью ликвидирован аварийный жилой фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года (в Бардымском, Большесосновском, Еловском, Карагайском, Куединском, Кунгурском, Ординском, Сивинском, Уинском и Юсьвинском муниципальных районах, в Гайнском и Кудымкарском муниципальных образованиях, в Гремячинском, Ильинском, Красновишерском, Оханском, Верещагинском городских округах, а также в Березниках и Горнозаводске). До 1 сентября 2025 года будут расселены все дома на территории края, признанные аварийными до 2017 года.
Расселение по нацпроекту и региональной программе началось в 2019 году. За шесть лет, до 2025 года, в крае будет расселено более 600 тыс. кв. м жилья, в благоустроенное жилье переедут 36,48 тыс. человек. В этом году в рамках национального проекта и региональной программы в крае будет расселено 78,27 тыс. кв. м аварийного жилья, где проживает 4,38 тыс. человек.
© «Вечерние ведомости»
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