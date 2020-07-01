Родители 27 тысяч школьников Прикамья смогут сообщать о пропусках детей с помощью приложения ЭПОС

16:12 | 22.07.2020

Благодаря системе ЭПОС у школьников появится единое расписание для кружков и занятий, в котором будут отмечаться пропуски.



В августе в Пермском крае планируется запуск мобильного приложения «ЭПОС.Школа». Благодаря ему изменения в расписании и количество заданного на дом школьники и родители смогут увидеть на своих мобильных устройствах. Запланировано и создание одноименного портала, на котором будет также публиковаться актуальная информация о проекте. Сервис сделает безопаснее и облегчит образовательный процесс почти 27 тыс. семей с детьми.



«Перед 1 сентября у школы появится возможность создавать в «ЭПОС.Школа» единое расписание учащегося, включая общее образование, внеурочную деятельность, дополнительное образование. Система сама формирует расписание школьника, выгружая информацию из разных модулей. При этом в случае, если школьник не приходит на занятие без предупреждения, учитель делает пометку об отсутствии, и эта информация отображается в электронном дневнике ученика и родителя. Уважительную причину об отсутствии ученика сможет указать родитель, зайдя в личный кабинет и выбрав соответствующую функцию», – говорит советник руководителя Центра информационного развития Пермского края Сергей Толчин.



Модернизация ИТ-инфраструктуры обеспечит доступ школ к ЭПОС. Новое ИT-оборудование в составе 630 проекторов, 130 стационарных компьютеров, 650 ноутбуков и 1600 планшетов в ближайшее время поступит в 94 прикамские школы.



Администраторы всех школ Прикамья подключатся к ЭПОС к началу нового учебного года. В июне-июле у администраторов 110 школ Пермского края открываются личные кабинеты для апробации системы. В конце июля пройдет обучение администраторов этих школ по работе в «ЭПОС.Школа». С 1 сентября кабинеты появятся у администраторов еще около 300 школ.



На протяжении всех этапов вхождения в проект новичков будут сопровождать школы-спутники (25 пилотных заведений, которые уже зарегистрированы в системе), а также служба цифровых кураторов, которая проводит для администраторов вебинары по актуальным вопросам.

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