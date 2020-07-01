Пермяк выиграл ультрамарафон на 100 км по пересеченной местности

14:58 | 22.07.2020

Пермяк Константин Иванов выиграл ультрамарафон RZD Golden Ring Ultra-Trail, который состоялся в выходные под Суздалем. Атлет пробежал дистанцию в 107 км по пересеченной местности за 8 часов 53 минуты. Пермяк установил новый рекорд главной трассы. За первое место он получил автомобиль LADA XRAY.



Особенность и сложность дистанции в том, что она захватывает различный рельеф: городские улицы, полевые улицы, лесные тропы и реки.



Как отмечают организаторы, в этом году Суздаль не случайно выбран местом для проведения мероприятия. Город окружают более 300 уникальных исторических и архитектурных памятников древней Руси и памятников природы.



Победа в ультрамарафоне не первая у Константина. Атлет является мастером спорта по спортивному ориентированию и победителем европейских приключенческих гонок.



Отметим, в Пермском крае ведется активная работа по привлечению населения к спорту и здоровому образу жизни. Для этого строятся и реконструируются спортивные объекты, проводятся бесплатные тренировки для сдачи нормативов ГТО. В 2020 году количество обустроенных спортивных площадок в Пермском крае увеличится на 103 и составит 281, в дополнение к 22 межшкольным стадионам появятся еще семь. Помимо этого, будет построено девять площадок для подготовки к сдаче норм комплекса ГТО. Согласно нацпроекту «Демография», инициированному президентом России Владимиром Путиным, к 2024 году доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом, должна достигнуть 55%.



Golden Ring Ultra-Trail проводится с 2015 года. Это бег по природному рельефу с элементами кросса. Для участников предусмотрены короткие и марафонские дистанции.

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