Общественный транспорт напомнит пермякам о своевременной оплате задолженностей

14:41 | 22.07.2020

Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю и департамент транспорта администрации Перми приступили к реализации совместного проекта в рамках профилактической работы с населением. С целью правового просвещения граждан и побуждения их к своевременной оплате задолженностей организована демонстрация социальной рекламы Службы на мониторах, установленных в салонах общественного транспорта.



Теперь каждый пассажир автобусов, осуществляющих регулярные перевозки в региональном центре, сможет узнать об информационных ресурсах ФССП России «Банк данных исполнительных производств» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства».



Информационный сервис «Банк данных исполнительных производств» позволяет узнать информацию о должниках: как физических, так и юридических лицах. Достаточно внести фамилию и имя человека, название предприятия или номер исполнительного производства - и данные о наличии задолженности появятся на экране. Система предоставляет исчерпывающую информацию: данные должника, номер документа, сумму долга, адрес территориального отделения судебных приставов, фамилию и контактный телефон судебного пристава-исполнителя. Кроме того, гражданин может оплатить задолженность, не отходя от компьютера.



С помощью интернет-ресурса «Личный кабинет стороны исполнительного производства» взыскатели и должники могут получить более подробную информацию о ходе исполнительного производства, стороной которого они являются. Данный сервис предоставляет максимум возможностей для общения с судебным приставом-исполнителем посредством электронной формы.

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