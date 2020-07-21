Энергетики «ПСК» обновят 160 метров тепломагистрали на улице Революции

14:31 | 22.07.2020

Специалисты ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») выполнили демонтаж изношенного участка тепловой магистрали на улице Революции. Сейчас на объекте проведен комплекс земляных работ, демонтированы бетонные лотки и плиты перекрытий, подготовлена площадка для установки новой трубы. Эти мероприятия необходимы для надежной подачи отопления и горячей воды в дома горожан.



Всего на улице Революции между домами №4 и №6 будет проложено 160 метров новой тепловой магистрали диаметром 500 мм Ду. Здесь укладывается теплопровод в современной пенополиуретановой изоляции, с повышенным сроком эксплуатации до 25 лет. Такие коммуникации устойчивы к коррозии, имеют низкий уровень теплопотерь и обеспечивают надежное теплоснабжение жителей.



«На улице стоит жаркая погода – и у теплоэнергетиков «Т Плюс» и «ПСК» тоже самая жаркая пора при подготовке к зиме. Компания создает безопасные условия труда для всех, кто заступает на рабочую смену. Персонал снабжается масками и дезинфицирующими средствами. Наша приоритетная задача – обеспечить надежное теплоснабжение жителей в осенне-зимний период», – отмечает технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Сергей Гужев.



Техническое перевооружение тепломагистрали на ул. Революции проводится в рамках подготовки теплосетевой инфраструктуры Свердловского района Перми к отопительному сезону 2020-2021 годов. Также в межсезонье выполняются перекладки теплосетей на улицах Газеты «Звезда», Полины Осипенко, Солдатова, Островского, Чайковского. В правобережной части города модернизируются «тепловые артерии» на улицах Федосеева, Закамской, Автозаводской, Маршала Рыбалко, Чистопольской, Сивашской. В 2020 году в краевой столице будет заменено порядка 10 км магистральных и распределительных тепловых сетей.



Энергетики приносят жителям извинения за временный доставленный дискомфорт и напоминают: от надежной подготовки теплосетей зависит стабильная подача отопления и горячей воды в отопительном сезоне.

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