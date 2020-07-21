Дмитрий Махонин поручил приостановить объединение медицинских учреждений Пермского края

12:30 | 22.07.2020

Врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с региональным министром здравоохранения Оксаной Мелеховой по вопросу приостановки слияния медучреждений и дальнейшего вектора развития медицины в крае.



Дмитрий Махонин отметил, что вопросы объединения больниц вызывают много негатива у населения, в связи с чем будет правильным приостановить эти процессы. Он подчеркнул, что решения, которые касаются оказания медицинской помощи жителям Прикамья, нужно принимать взвешенно.



Кроме того, глава региона поручил краевому минздраву в течение месяца разработать и представить ему на обсуждение план развития медицинской отрасли в регионе.



«Не будем скрывать, есть много сложностей в этой сфере. Прошу вас в течение месяца подготовить предложения по поводу развития медицины в Пермском крае на ближайшие годы. Это не реформа, а именно предложения. Считаю, что тут нужно особое внимание уделить заработной плате первичного медицинского персонала. Именно они больше всего контактируют с населением и влияют на то, как жители воспринимают медицину в целом. Комфортные условия труда изменят отношение специалистов к работе в лучшую сторону, и пациенты будут получать самое высокое качество медицинских услуг», – подчеркнул Дмитрий Махонин.



Отдельное внимание врио губернатора уделил доступности медицинской помощи в территориях Прикамья и выездной работе.



Оксана Мелехова пояснила, что работа выездных служб начнется, как только позволит эпидситуация. «Для населения в связи с коронавирусной инфекцией было приостановлено оказание плановой медицинской помощи, поэтому нуждаемость в консультации узких специалистов высокая. У нас уже есть хорошая практика по выездам врачей в территории. Как только санитарно-эпидемиологическая обстановка нам позволит, сразу возобновим выездную форму работы», – отметила она.

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