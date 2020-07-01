Пермский край получил 55 млн рублей на оплату отпускных медикам, работающим с COVID-19

20:26 | 21.07.2020

В Пермский край поступило 55 млн руб. от Правительства РФ. Средства будут направлены на выплату отпускных или компенсаций за отпуск медицинским и иным работникам, которые воспользовались отпуском или компенсацией в период пандемии коронавируса. Всего в регионы из Резервного фонда страны передано более 5 млрд руб.



Стимулирующие выплаты за работу с коронавирусом увеличили средний заработок, который учитывается при расчете отпускных. Поддержка федерального правительства покрывает эти расходы.



«Все предусмотренные средства на выплату отпускных работникам медицинских организаций Прикамья, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, поступили в бюджет края. Сейчас идет процесс распределения этой суммы между больницами. Провели соответствующие консультации с главврачами, чтобы все выплаты были сделаны в срок и в полном объеме», – отметил заместитель министра здравоохранения региона Александр Лесников. При этом, если медработники захотят, они смогут воспользоваться отпуском позже.



Напомним, стимулирующие выплаты, полученные медицинскими работниками в соответствии с постановлениями Правительства РФ №415 и №484, за оказание помощи гражданам, у которых выявлен COVID-19, должны включаться в размер среднего заработка и учитываться при расчете выплат к отпуску. В Пермском крае на данный момент по федеральным постановлениям выплаты получают более 5,5 тыс. человек.



«Речь идет о врачах, среднем и младшем медперсонале, водителях скорой помощи, работниках медорганизаций – всех, кому за счет федеральных средств полагаются стимулирующие надбавки при работе с COVID-19», – пояснил Александр Лесников.



Отметим, в регионе медицинскую помощь пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией оказывают более 1500 работников медицинских организаций, из них 466 врачей, 732 работника из числа среднего медицинского персонала.



На сегодня, с учетом региональных особенностей, отделения для оказания медицинской помощи больным c COVID-19 развернуты в 22 медицинских организациях – преимущественно в краевой столице (12 учреждений) и в крупных населенных пунктах края: Осе, Краснокамске, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Лысьве, Кудымкаре.

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