Власти Прикамья передают благотворительной организации двухэтажное здание

17:30 | 21.07.2020

Общественная организация защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» получит от властей просторное помещение в Индустриальном районе краевой столицы. Двухэтажное здание передается в безвозмездное пользование сроком на десять лет. Такое постановление было принято на заседании краевого правительства.



Как подчеркнул врио губернатора Дмитрий Махонин, очень важно, чтобы возможность развиваться была не только у предпринимателей и бизнеса, но и у организаций, оказывающих реальную помощь людям: «Здесь не обойтись без поддержки региона. Полагаю, что таким решением мы можем помочь детям с особенностями развития и сделать их жизнь ярче».



В краевом минимущества рассказали, что помещение расположено по адресу: Пермь, шоссе Космонавтов, 181а. Это нежилое двухэтажное здание общей площадью 1031,5 кв. м, раньше там был Пермский миграционный центр.



Руководитель организации «Счастье жить» Анастасия Гилёва сообщила, что в новом здании разместится центр, основной задачей которого будет развитие и реабилитация детей с особыми образовательными потребностями. Будет организована группа продленного дня для детей, которые обучаются в коррекционных школах – эти дети не могут находиться дома одни, а родители благодаря «продленке» смогут работать. «Там будет организована комната социально-бытовой ориентировки для обучения детей кулинарии и другим навыкам, необходимым в жизни, она будет специальным образом обустроена, – рассказала Анастасия Гилёва. – На втором этаже разместится комната сенсорной разгрузки, логопедический пункт и нейропсихологический центр. В подвале обустроят детский театр, барабанную студию, видео- и фотостудию».

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