В 2020 году жители Пермского края провели свыше 56 тысяч онлайн-оплат услуг ЖКХ через сервисы «КРЦ-Прикамье»

17:11 | 21.07.2020

Жители Пермского края за первую половину 2020 года свыше 56 тыс. раз оплатили коммунальные услуги по квитанциям «КРЦ-Прикамье» с использованием дистанционных сервисов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года пермяки стали активнее пользоваться дистанционной оплатой. Суммарно онлайн-платежи, поступившие на расчетный счет биллингового оператора ОАО «КРЦ-Прикамье», превысили 124,9 млн руб. По сравнению с шестью месяцами 2019 года объем платежей за коммунальные услуги через сайт вырос в три раза.



Перевод услуг сферы ЖКХ в онлайн был проведен по поручению врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина для соблюдения режима самоизоляции и повышения безопасности жителей региона в период пандемии коронавируса.



Пик платежной активности в Прикамье пришелся на период самоизоляции – апрель-май 2020 года. Было совершено свыше 28 тыс. операций.



Для жителей Прикамья сегодня доступны такие онлайн-сервисы «КРЦ-Прикамье», как чат-боты в мессенджерах Viber и Telegram, форма обратной связи на сайте (https://krc-prikam.ru/) и электронная почта, указанная в квитанции. Все обращения автоматически регистрируются в системе и обрабатываются операторами.



Выбирая онлайн-сервисы, абоненты оплачивают услуги без комиссии. Для этого нужна лишь банковская карта и номер лицевого счета получателя услуги, который указан в квитанции. Все платежи автоматически регистрируются в системе, а на контактный электронный адрес плательщика приходит уведомление с кассовым чеком.



Стоит отметить, что с помощью онлайн-сервисов «КРЦ-Прикамье» жители могут также передать показания по индивидуальным приборам учета, а также скорректировать личные данные в платежных документах.



Сегодня с «КРЦ-Прикамье» сотрудничают свыше 30 товариществ, 60 управляющих компаний и 18 РСО. Абонентами расчетного центра являются около 1,349 млн жителей края.

© «Вечерние ведомости»