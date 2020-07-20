Пермь: новости дня
13:04 | 21.07.2020
Прикамское предприятие оштрафовано за лишние вещества в сыре
Проверка проводилась в связи с тем, что в компонент «СИРАНО» ФГИС «ВетИС» поступила информация о ходе лабораторных исследований, в которых была выявлена продукция – сыр «Российский», сыр «Голландский», продукт сычужный «Деревенский», не отвечающая требованиям технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции», действующих на территории ЕАЭС.
Выявлено содержание сорбиновой кислоты, наличие которой не допускается (согласно отсутствию информации на маркировке), и превышение массовой доли нитрата натрия.
Управлением Россельхознадзора по Пермскому краю было вынесено постановление в отношении юридического лица и назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.
ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании постановления незаконным. В ноябре 2019 года было вынесено решение оставить заявление без удовлетворения.
Не согласившись с вынесенным решением первой инстанции, предприятие подало жалобу в Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд о признании незаконным и отмене постановления. В январе 2020 года суд пришел к выводу о необходимости оставить апелляционную жалобу без удовлетворения.
Не согласившись с решениями двух судебных инстанций, в июне 2020 года ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» подало кассационную жалобу в Арбитражный суд Уральского округа.
07.07.2020 в Управление поступило Постановление от 26 июля 2020 года, в котором Арбитражный суд Уральского округа постановил: решение Арбитражного суда Пермского края от 29.11.2019 и постановление Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 22.01.2020 оставить без изменения, кассационную жалобу ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» - без удовлетворения.
© «Вечерние ведомости»
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