Прикамское предприятие оштрафовано за лишние вещества в сыре

13:04 | 21.07.2020

Управлением Россельхознадзора по Пермскому краю была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО «Юговской комбинат молочных продуктов», расположенного в поселке Юг Пермского района.



Проверка проводилась в связи с тем, что в компонент «СИРАНО» ФГИС «ВетИС» поступила информация о ходе лабораторных исследований, в которых была выявлена продукция – сыр «Российский», сыр «Голландский», продукт сычужный «Деревенский», не отвечающая требованиям технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции», действующих на территории ЕАЭС.



Выявлено содержание сорбиновой кислоты, наличие которой не допускается (согласно отсутствию информации на маркировке), и превышение массовой доли нитрата натрия.



Управлением Россельхознадзора по Пермскому краю было вынесено постановление в отношении юридического лица и назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.



ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании постановления незаконным. В ноябре 2019 года было вынесено решение оставить заявление без удовлетворения.



Не согласившись с вынесенным решением первой инстанции, предприятие подало жалобу в Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд о признании незаконным и отмене постановления. В январе 2020 года суд пришел к выводу о необходимости оставить апелляционную жалобу без удовлетворения.



Не согласившись с решениями двух судебных инстанций, в июне 2020 года ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» подало кассационную жалобу в Арбитражный суд Уральского округа.



07.07.2020 в Управление поступило Постановление от 26 июля 2020 года, в котором Арбитражный суд Уральского округа постановил: решение Арбитражного суда Пермского края от 29.11.2019 и постановление Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 22.01.2020 оставить без изменения, кассационную жалобу ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» - без удовлетворения.

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