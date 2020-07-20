В Прикамье выявлено 73 случая коронавируса

12:51 | 21.07.2020

На 21 июля за сутки, по официальным данным, в Пермском крае подтверждено 73 случая COVID-19, общее количество случаев достигло 5142.



Выписаны из больниц 74 пациента, всего выздоровели 4023 прикамца. Пять человек умерли: трое – от коронавируса, двое – от других причин.



В России за сутки зафиксировано 5842 случая COVID-19, всего с начала пандемии – 783 328.

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