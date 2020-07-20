Благодаря нацпроекту в Горнозаводске появится открытая спортивная площадка комплекса ГТО

12:47 | 21.07.2020

В Горнозаводске на стадионе школы №3 (ул. Кирова, 6) начался монтаж новой площадки комплекса ГТО. Теперь жители смогут заниматься массовыми видами спорта и готовиться к сдаче норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Уличные тренажеры будут доступны всем желающим, независимо от возраста, и станут отличной альтернативой спортзалу. Благодаря расположению на территории школы пользоваться тренажерами смогут все 11 тыс. жителей города.



Малая спортивная площадка комплекса ГТО в Горнозаводске станет первой, открытой в этом году в Прикамье в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.



Всего в рамках нацпроекта «Демография» в регионе будет обустроено девять малых спортивных площадок. Кроме Горнозаводска, они появятся в Верещагино, Кудымкаре, ЗАТО Звездный, Кишерти, Красновишерске, Оханске, Юрле и Кунгурском районе. В зависимости от имеющейся спортивной инфраструктуры территорий проводятся работы по благоустройству участка: укладка асфальта, монтирование крыши - или сразу устанавливаются тренажеры. Все площадки будут оборудованы одинаковым комплектом инвентаря, который включает 27 позиций, среди них турники, брусья и различные тренажеры.



Дмитрий Махонин отметил, что благодаря нацпроекту в регионе появляются объекты, которые дают жителям Прикамья дополнительный стимул и возможности для занятий спортом.



Отметим, обустройство площадок финансируется за счет федеральных и региональных средств. Общий бюджет составил 28 млн руб. (из них средства федерального бюджета – 25 млн руб.).



Напомним, согласно нацпроекту «Демография», инициированному президентом России Владимиром Путиным, к 2024 году доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом, должна достигнуть 55%. Для реализации этой задачи в Пермском крае ежегодно оборудуются площадки для ГТО, строятся дворовые спортплощадки, приводятся в порядок стадионы, оснащаются новым инвентарем спортшколы. В 2020 году планируется построить 103 спортивные площадки и семь межшкольных стадионов.

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