Прикамский Россельхознадзор выдал за полгода более 9 тысяч сертификатов

12:33 | 21.07.2020

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Пермскому краю за шесть месяцев 2020 года на подкарантинную продукцию, отправляемую за пределы Пермского края всеми видами транспорта (железнодорожным, автомобильным, речным), было выдано 6 440 фитосанитарных сертификатов и 2 723 карантинных сертификата.



Практически все сертификаты выданы на лесопродукцию.



За вышеуказанный период было сертифицировано 434 тыс. куб. м лесоматериалов, отправленных на экспорт, и 290 тыс. куб. м, вывезенных в другие регионы РФ. Лесоматериалы, чаще всего в виде пиломатериалов, были отгружены на экспорт в 32 страны мира. Наибольший объем пиломатериалов отправлен в Азербайджан, Узбекистан, Китай, Казахстан, Таджикистан, Ирак, страны Европейского союза и Вьетнам.

© «Вечерние ведомости»