Министр образования РФ поддержал инициативу Пермского края по строительству общежитий для университетов

17:41 | 20.07.2020

Врио губернатора региона Дмитрий Махонин выступил с инициативой построить общежития для студентов ПГНИУ и ПНИПУ.



В Москве состоялась встреча врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. Дмитрий Махонин обозначил необходимость развития социальной инфраструктуры для студентов региона. «Власти региона рассматривают вопрос комплексно: для более эффективной учебы ребятам необходимо качественно питаться, отдыхать, иметь возможность культурного и спортивного отдыха, а также возможность быстро добираться в разные точки города. Такие проекты повышают статус вузов, в них стремятся учиться ребята из других регионов. Поэтому со своей стороны мы прорабатываем вопросы развития социальной инфраструктуры. Это позволит нам привлекать в краевую столицу молодежь, которая сможет здесь же найти работу, завести семью», – отметил Дмитрий Махонин.



В краевой столице предлагается построить общежития для студентов пермского «политеха» (на 500 мест) и общежития для студентов классического университета (на 350 мест). Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков инициативу поддержал, согласившись, что новые общежития вузам Пермского края нужны. Ожидается, что оба проекта могут быть включены в Адресную инвестиционную программу РФ в 2022 году. В этом же году планируется начать строительство. Проекты общежитий прорабатываются. Оба проекта в стадии разработки.



Сейчас в Пермском государственном национальном исследовательском университете обучается более 14 тыс. студентов, из них в общежитии проживает более 2 тыс. В Пермском научно-исследовательском политехническом университете обучается более 20 тыс. студентов, из них более 3,5 тыс. живут в общежитиях.



Напомним, в Пермском крае продолжается реализация проекта по строительству современного межвузовского студенческого городка. Он будет рассчитан на 6 тыс. студентов, предусматривает возведение одного учебного, двадцати жилых корпусов и серии спортивно-досуговых объектов (магазины, кафе, спортивные площадки). Студгородок будет возводиться с привлечением финансирования по нацпроекту «Образование», инициированному президентом России Владимиром Путиным. Сейчас проект кампуса проходит согласование федеральных Минфина и Минэкономразвития.

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