Пермь: новости дня
17:37 | 20.07.2020
В Прикамье усилили масочный режим в местах общественного пользования
Оперштаб конкретизировал условия «масочного» и «перчаточного» режима в Пермском крае. В частности, жителям региона необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) при посещении замкнутых пространств или помещений массового скопления людей. В том числе речь идет об общественном транспорте, железнодорожных вокзалах, автовокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, а также о такси и других общественных местах, где невозможно соблюдение социальной дистанции более 1,5 метра. Соответствующие изменения внесены в Указ по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Документ вступит в силу сегодня, 20 июля, с момента его официального опубликования.
Как поясняют в краевом минздраве, в последнюю неделю ежесуточный прирост заболевших превышает 80 человек, коэффициент распространения заболевания выше 1 (на втором этапе снятия ограничительных мер он должен быть ниже 0,8, на третьем – 0,5). Кроме того, большое распространение коронавирус получил в территориях Пермского края: ежедневно инфекция подтверждается у жителей 12-17 муниципальных образований Прикамья. При этом в период жары, летних каникул жители часто передвигаются по региону к родственникам, на отдых и так далее, в том числе пассажирским транспортом.
«Во многих территориях жители пренебрегают масочным режимом, что способствует быстрому распространению заболевания. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований позволит региону быстрее вернуться к нормальной жизни», – подчеркивают специалисты ведомства. Напомним, только в случае снижения прироста заболевших и коэффициента распространения ниже 0,5 Пермский край сможет перейти на третий этап снятия ограничительных мер и станет возможным открытие многих предприятий торговли, сферы услуг и общепита.
Важно отметить, что за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и требований, а также за нарушение обязательных правил поведения при введении режима повышенной готовности жители региона могут понести как административную, так и уголовную ответственность. 1 апреля был подписал закон, ужесточающий ответственность за правонарушения в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Гражданин, нарушивший обязательные правила поведения при введении режима повышенной готовности, может быть оштрафован в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ на сумму от 1 до 30 тыс. руб.; для индивидуальных предпринимателей размер штрафа составляет от 30 до 50 тыс. руб., а для юридических лиц – от 100 до 300 тыс. руб.
Если нарушения правил поведения при введении режима повышенной готовности повлекли за собой причинение вреда здоровью других людей, то штраф составит уже для граждан от 15 до 50 тыс. руб., для ИП и юридических лиц в данном случае размер ответственности – от 500 тыс. до 1 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Кроме того, следует напомнить, что за злостное и умышленное нарушение санитарно-эпидемиологических правил (установленных органами санитарно-эпидемиологического надзора), повлекшее за собой тяжкие последствия (массовое заражение, гибель людей), предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.
© «Вечерние ведомости»
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