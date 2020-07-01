Пермскому застройщику помогут подключить новостройки к электроснабжению

17:30 | 20.07.2020

Врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин поручил краевому минстрою взять на контроль подключение двух новостроек во Фролах (ул. Весенняя, 30, 32) к сетям электроснабжения. Пермский застройщик «СтройПанельКомплект» при подключении этих двух домов столкнулся с проблемами, поэтому обратился за помощью к врио губернатора.



Один дом уже введен в эксплуатацию, однако ресурсоснабжающая организация «МРСК Урала» не производит фактическое присоединение объекта к сетям. Второй дом готовится к итоговой проверке Инспекцией Госстройнадзора. Строительство здания закончено, но фактического технологического присоединения к сетям электроснабжения нет. Все работы уже оплачены, однако «МРСК Урала» отказали компании в присоединении. Дмитрий Махонин поручил минстрою в течение недели решить проблему и проконтролировать подключение этих домов к сетям. «Квартиры проданы по договорам долевого участия, в одном доме граждане уже готовы к заселению, в другом ждут скорого ввода в эксплуатацию, – отметил врио губернатора. – Дольщики не должны ждать оплаченных квартир дольше установленного срока. Чтобы этого не происходило, нужно устранить административные барьеры, с которыми сталкиваются застройщики».



Министерство строительства провело внеплановое совещание с «МРСК Урала». Руководство компании дало сотрудникам поручение разобраться в ситуации, возникшей на объектах по ул. Весенней, 30 и 32, устранить все проблемные вопросы и подключить новостройки к электроснабжению. Минстрой будет держать ситуацию на контроле.

© «Вечерние ведомости»