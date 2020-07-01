«ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает о недопустимости бездоговорного потребления тепла

15:49 | 20.07.2020

В Перми более 3 тыс. клиентов - юридических лиц получат счета за июнь за тепло и горячую воду, рассчитанные по нормативу. Это будет даже при наличии приборов учета ресурсов у данных клиентов. Причина – отсутствие подписанного договора с Пермским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс», что расценивается как бездоговорное потребление.



«ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует проверить свой статус по договору теплоснабжения - это можно сделать по телефону 8 (342) 243-67-98 - и в кратчайшие сроки заключить договор с ресурсоснабжающей организацией. Это позволит выгодно оплачивать услуги теплоснабжения по фактическому объему потребления, а не по нормативу, а также избежать разногласий в расчетах.



Напоминаем, что в случае отсутствия у клиента договора ресурсоснабжения объем коммунальных ресурсов определяется расчетными способами, предусмотренными законодательством. Тепловая энергия рассчитывается исходя из тепловой нагрузки (ч. 9 ст. 22 ФЗ-190), объем горячей воды — по пропускной способности трубопровода (п. 16 Правил коммерческого учета воды, утв. ПП РФ от 04.09.2013 № 776).



«Начисление оплаты услуг энергоснабжения расчетными способами нередко вызывает у клиентов непонимание, ведь при наличии приборов учета они рассчитывают на гораздо меньший объем начисления. Однако мы руководствуемся нормами законодательства и рекомендуем всем проверить статус своего договора и осуществить подписание в ближайшее время. Это позволит оплачивать услуги в соответствии с реальным объемом потребления», — уточняет Алексей Комаров, директор по продажам Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

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